«En larmes», un joueur du PSG craque avec l’émotion

La rédaction

Au mois de mai dernier, Sergio Rico a été victime d'un grave accident de cheval. Plongé dans le coma pendant plusieurs semaines, le gardien du PSG est sorti de l'hopital en août et est désormais hors de danger. Invité du Canal Football Club ce dimanche, le portier espagnol s'est exprimé avec émotion sur sa longue période de convalescence.

Sergio Rico a frôlé la mort. Victime d'un grave accident de cheval au mois de mai dernier, le gardien espagnol du PSG avait été plongé dans le coma pendant presque un mois. Sorti de l'hôpital en août, Sergio Rico est toujours en convalescence. Interrogé ce dimanche à l’occasion du Canal Football Club , le portier espagnol n'a pas pu masquer ses larmes au moment d'évoquer son long chemin de croix.

PSG : Luis Enrique pousse un coup de gueule ! https://t.co/GT3203OYqg pic.twitter.com/1QKRblVFX9 — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

«J’étais en larmes…»

« Je me suis senti très chanceux d’être encore en vie, car cela avait été très grave et ma vie avait été en jeu. Oui, j’ai eu un rêve durant mon séjour à l’hôpital en rapport avec mon père. J’étais dans une rue, j’étais d’un côté et je voyais mon père de l’autre côté, dans la direction opposée. Je voyais mon père, je l’appelais : « Papa ! Papa ! », mais il ne m’entendait pas et continuait d’avancer. Ça ne fait pas longtemps que mon père est mort et il me manque beaucoup. C’était très émouvant parce que c’était un signe clair que le moment n’était pas venu pour moi, qu’il m’aidait et continuait à vivre en moi. J’étais en larmes… » .

«Ça a été difficile et je dois la remercier pour ça»