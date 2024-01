Le PSG propulse son prodige vers une nouvelle étape ?

Arnaud De Kanel

Après Warren Zaïre-Emery, c'est au tour d'un nouveau jeune joueur du PSG de se distinguer. En grande forme depuis plusieurs matchs, Bradley Barcola a encore fait parler son talent dimanche soir face à Brest avant que son expulsion en fin de rencontre vienne entacher sa belle prestation. Malgré tout, ses récentes performances pourraient lui ouvrir les portes de l'équipe de France pour le prochain rassemblement, en mars.

Le PSG tient son nouveau prodige et il se nomme Bradley Barcola. Vivement critiqué, notamment après le nul face à Newcastle, l'ancien joueur de l'OL continue sa montée en puissance. L'ailier est en train de faire son trou sur l'aile gauche de l'attaque parisienne puisqu'il a enchainé une troisième titularisation consécutive en Ligue 1 dimanche soir, un fait notable sous l'ère Luis Enrique. Encore très remuant face à Brest, il apporte sans cesse du déséquilibre et s'ouvre tout doucement les portes de l'équipe de France.

Il revient fort au PSG et passe un message ! https://t.co/gxZy6iO8xN pic.twitter.com/Ps68mmkFd1 — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Barcola prend confiance

Bradley Barcola démarre 2024 du bon pied. Lors des trois matchs qu'il a disputé cette année, l'ancien lyonnais a décisif à trois reprises, délivrant deux passes décisives et inscrivant un but. Luis Enrique est en train de polir son diamant et il se pourrait bien qu'il franchisse une nouvelle étape prochainement.

Bientôt l'équipe de France pour Barcola ?