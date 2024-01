PSG : Après la catastrophe, il lâche une improbable punchline !

Benjamin Labrousse

La saison dernière, Sergio Rico avait subi un grave accident à cheval. Touché fin mai de l’année 2023, le gardien espagnol avait été pendant de longues semaines dans le coma. Sorti de l’hôpital en juin, le joueur de 30 ans n’a toujours pas rejoué depuis cet accident. Interrogé à ce sujet, le portier du PSG a lâché une drôle de déclaration.

A la fin de la saison dernière, le PSG rendait hommage à l’un des siens. Le 28 mai 2023, Sergio Rico subissait un grave accident de cheval en Andalousie, et était rapidement plongé dans le coma. Le gardien espagnol voyait son état s’améliorer progressivement, avant de définitivement quitter l’hôpital de Séville fin juin. Depuis, Sergio Rico est apparu aux côtés du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, et poursuit sa phase de récupération.

«J’ai presque sauté de mon lit d’hôpital !»

Dans un long entretien accordé ce dimanche au Canal Football Club , Sergio Rico a raconté sa peur de ne jamais pouvoir rejouer au football : « Si je me souviens du moment où je suis sorti du coma ? Honnêtement, je ne me souviens pas bien des premiers instants, mais ma femme m’a raconté des anecdotes à l’hôpital. J’ai tout de suite demandé au médecin si je pouvais rejouer un jour au football. Il était très surpris et a commencé à m’expliquer que j’avais eu un grave accident… Non, non ! Je vais rejouer un jour ? Et il a dit oui. À partir de là, j’étais soulagé. J’ai presque sauté de mon lit d’hôpital ! (Rires) » .

«Personne ne veut mourir, mais si j’avais dû arrêter le foot... Ça ne valait pas la peine»