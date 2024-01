PSG : Un joueur vit l'enfer, le coupable est désigné

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le mois d'août, Hugo Ekitike n'a plus été aperçu sous le maillot du PSG et il ne devrait plus le porter. Le joueur, qui avait refusé de rendre service au PSG dans l'opération Randal Kolo Muani, a été placardisé. Placé dans le loft, le buteur attend patiemment son transfert. Pour Jérôme Rothen, Ekitike a commis de nombreuses erreurs, qui ont mené à cette situation.

En refusant de rejoindre l'Eintracht Francfort en échange de Randal Kolo Muani l'été dernier, Hugo Ekitike espérait encore s'imposer au PSG. Il a surtout signé, sans le savoir, la fin de son parcours parisien. Depuis cet épisode, le buteur n'a plus été aperçu sous le maillot du PSG. Remonté contre lui, le club parisien espère le vendre cet hiver comme l'a annoncé le 10Sport.com. Considéré il y a encore quelques mois comme un espoir, Ekitike paye ses mauvais choix comme l'a confié Jérôme Rothen.





Surprise pour la prochaine recrue du PSG ? https://t.co/04vocSYirF pic.twitter.com/FC2tjyCZuK — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

« A toi de te bouger les fesses mon coco ! »

« Il a eu du temps de jeu avec Galtier, a rappelé l’ancien Parisien sur RMC. Une fois qu'on te donne ta chance, à toi de te bouger les fesses mon coco ! A toi de faire en sorte que le temps d'adaptation soit plus rapide qu'une année. A Paris, tu n'as pas beaucoup de temps donc il faut au moins montrer une progression et ça a été la déchéance tout au long de la saison dernière. Je veux bien qu'il ait cette nonchalance en lui qui lui fait parfois défaut, mais il y a des joueurs comme ça. Il faut se forcer, accepter les critiques, se servir de tes coéquipiers, de ton entraîneur, de son staff de l'époque » a lâché l'ancien joueur du PSG, qui déplore aussi son attitude.

« Il s'est pris pour un cador »