Quiz : Qui est Gabriel Moscardo, la recrue du PSG ?

Florian Barré

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature du tout jeune Gabriel Moscardo, 18 ans. Le milieu de terrain brésilien, arrivé en provenance du SC Corinthians, rejoint la capitale jusqu’en juin 2028 et est prêté dans la foulée à son club formateur jusqu’à la fin de la saison. Par le biais d’un quiz, le10sport vous propose ainsi d’en apprendre un peu plus sur la nouvelle pépite parisienne.

Deuxième recrue hivernale du PSG, après la signature de son homologue brésilien Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo s’est engagé pour cinq saisons dans la capitale française. Il ne rejoindra le club que l'été prochain puisqu'il est à la fois prêté à l'équipe qui l'a vendu, le SC Corinthians, et sérieusement blessé au pied gauche, une blessure qui nécessite une intervention chirurgicale. Quoi qu’il en soit, le PSG a déboursé près de 22M€ pour s’offrir la pépite brésilienne.



Paris rafle gros avec Moscardo et Beraldo