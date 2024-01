PSG - Mbappé : Deschamps se prononce sur ce sujet brûlant

Thibault Morlain

L’avenir de Kylian Mbappé est actuellement au centre de toutes les discussions. Mais un autre débat fait énormément parler concernant la star du PSG. La question est de savoir si le Français sera ou non avec l’équipe de France de Thierry Henry aux Jeux Olympiques. Un sujet important sur lequel a été interrogé Didier Deschamps.

A domicile, l’équipe de France de football tentera d’aller décrocher la médaille d’or aux JO cet été. Une mission d’envergure pour Thierry Henry, mais encore faut-il avoir les meilleurs joueurs pour y arriver. Kylian Mbappé n’a pas caché sa volonté d’être au rendez-vous de ces Jeux Olympiques. Mais pour y être, l’actuel joueur du PSG devra obtenir le feu vert de son club.

« Avoir la meilleure équipe possible »

Alors qu’on se demande encore si Kylian Mbappé sera là ou non aux Jeux Olympiques, Didier Deschamps a été interrogé sur le sujet ce mardi sur le plateau de C à vous . Le sélectionneur de l’équipe de France a alors lâché : « Mbappé aux JO ? Ce que je souhaite et c’est le même objectif que Thierry Henry et du président Philippe Diallo, c’est d’avoir la meilleure équipe possible ».

« Ce n’est pas ma décision… »