Mercato - PSG : Le Real Madrid lâche un coup de pression à Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'année 2024 devrait marquer un tournant dans le dossier Kylian Mbappé. Dans les pattes du joueur français depuis plusieurs années, le Real Madrid pourrait prendre ses distances avec le joueur français en cas de nouvel échec. Pour l'heure, la star du PSG n'a pas annoncé sa décision, mais celle-ci pourrait être dévoilée dans les prochains jours.

Le dossier Kylian Mbappé demeure extrêmement commenté. L'incertitude qui règne dans ce dossier ouvre la porte à de nombreuses rumeurs et fait réagir de nombreux acteurs du football à commencer par Javier Tebas, le patron de la Liga. « Il y a une forte probabilité que Mbappé arrive au Real Madrid. Plus de 50%. C’est une opinion personnelle... cela dépend du Real Madrid, c'est lui qui décidera » a-t-il déclaré ce lundi soir. Selon As, le Real Madrid patienterait en attendant l'annonce de Mbappé, qui devrait intervenir dans les prochains jours.

PSG : Les raisons du transfert avorté de Mbappé https://t.co/6qX9eYZckM pic.twitter.com/h0O9HVNJe5 — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Le Real Madrid attend l'annonce de Mbappé

Le quotidien espagnol indique que ce ne serait plus qu'une question de jours avant que Mbappé ne dévoile sa prochaine destination. Il pourrait même l'annoncer juste avant le huitième de finale aller de Ligue des champions du PSG face à la Real Sociedad le 14 février prochain. Conscient des nombreuses critiques, le champion du monde 2018 voudrait mettre fin à cette incertitude, qui perturbe le Real Madrid, mais aussi le PSG, alors que les échéances importantes approchent.

« Il y a des trains qui ne passent qu'une fois dans la vie »