Mercato : L’OL annonce un pari très risqué !

Alors que Rayan Cherki est en fin de contrat le 30 juin 2025, l'OL avait prévu de le vendre lors de ce mercato hivernal, et ce, pour ne pas prendre le risque de le voir partir librement et gratuitement à la fin de son engagement. Finalement, John Textor a annoncé qu'il comptait conserver son crack de 20 ans jusqu'à l'issue de la saison.

L'OL a changé d'avis pour Cherki

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , John Textor a lâché toutes ses vérités sur le cas Cherki. Comme l'a reconnu le président de l'OL, il a changé d'avis concernant son numéro 18. En effet, John Textor préfère finalement conserver Rayan Cherki cet hiver pour qu'il puisse aider les Gones lors de la deuxième partie de saison. L'OL étant classé 16ème sur 18 en Ligue 1, avec 16 points en 19 journées.

«Nous devons prendre ce risque»