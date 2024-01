Mercato : L'OL annonce encore du lourd

Amadou Diawara

Depuis le début du mercato hivernal, l'OL a déjà recruté cinq joueurs : Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic. Alors que cette fenêtre de transferts ferme ses portes le 1er février, les Gones veulent encore recruter en attaque. En effet, John Textor a reconnu qu'il avait formulé des offres XXL pour Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma.

A la peine lors de la première partie de saison, l'OL compte sur le mercato hivernal pour se relancer. En effet, la direction des Gones a frappé fort sur le marché pour renforcer son effectif, recrutant à la fois Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic depuis le début du mois de janvier.

Textor a dégainé pour Danjuma et Benrahma

Malgré ces cinq arrivées à l'OL, John Textor compte renforcer davantage l'attaque de Pierre Sage d'ici la fin du mercato hivernal. D'ailleurs, le président de l'OL a avoué qu'il avait dégainé des offres XXL pour Arnaut Danjuma (prêté par Villarreal à Everton) et Saïd Benrahma (West Ham).

«Tous les deux seraient ravis de venir à Lyon»