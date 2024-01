Mercato : L’OM boucle un deal à 25M€, Riolo hallucine

Axel Cornic

C’est très chaud en cette fin de mercato hivernal, avec l’Olympique de Marseille qui serait sur le point de boucler une double opération. Assez décevant depuis son arrivée, Vitinha serait tout proche de rejoindre le Genoa sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 25M€, tandis que Ruslan Malinovskyi devrait lui définitivement quitter l’OM pour 7M€.

Évalué à 32Me bonus inclus, le transfert de Vitinha est le plus gros achat de l’histoire de l’OM, mais on ne peut pas dire qu’il soit le meilleur coup. Car l’attaquant portugais n’a jamais convaincu depuis son arrivée il y a un an, en provenance de Braga…

Option d’achat à 25M€ pour Vitinha

L’aventure marseillaise pourrait d’ores et déjà s’arrêter, puisque plusieurs médias français comme étrangers annoncent un prêt imminent au Genoa, club avec lequel l’OM a déjà bouclé plusieurs deals par le passé comme avec Kevin Strootman et Ruslan Malinovskyi. L’option d’achat de Vitinha serait fixée à 25M€ hors bonus, ce qui semble un montant assez inespéré vu ses prestations sous le maillot phocéen.

« On ne devrait même pas parler de ce truc là parce que ce n’est pas possible »