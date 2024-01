Mercato - OM : Le gros transfert de l’hiver va aboutir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an tout juste après son arrivée en grande pompe à l'OM, Vitinha est déjà sur le point de partir. L'attaquant portugais, très décevant depuis son arrivée à Marseille, n'est plus retenu par le club phocéen. Et son départ prend forme puisqu'il ne resterait que quelques détails à régler avant que Vitinha ne rejoigne le Genoa.

Il y a un an, l'OM faisait de Vitinha le transfert le plus cher de son histoire. L'attaquant portugais débarquait ainsi en provenance de Braga pour 32M€, bonus compris. Accueilli en rock star à son arrivée à Marseille, Vitinha est aujourd'hui dans le collimateur des supporters de l'OM, très déçus de son rendement. A tel point qu'un départ est désormais imminent.

Longoria confirme pour Vitinha

Présent en conférence de presse lundi, Pablo Longoria a effectivement ouvert la porte à un départ de Vitinha : « C’est vrai que l’on discute avec Genoa, il y a des conversations en cours. D’autres clubs sont intéressés. Nous ne sommes pas intéressés par un prêt sec. Avec Genoa, il y a beaucoup de situations à régler qui peuvent faire que c’est pour nous une situation intéressante. C’est pour cela que l’on a ouvert la porte à toutes les conversations avec le Genoa ».

Départ imminent ?