Mercato - OM : Longoria en fait la promesse, il va rendre des comptes !

Pablo Longoria a semblé plutôt agacé de la situation contractuelle de Pape Gueye à l’OM et s’est même montré menaçant à son égard. C’est pourquoi il a affirmé vouloir améliorer la mentalité à l’Olympique de Marseille pendant ce mercato hivernal. Pour ce qui est du bilan, il fera les comptes en fin de saison. Explications.

Depuis le début de la saison, Pablo Longoria est considérablement critiqué par les observateurs, mais surtout par les supporters de l’OM qui l’ont tant adulé à ses débuts en tant que président. Pire, le dirigeant espagnol avait même été surnommé « El Mago » de par ses coups inspirés sur le marché des transferts.

«Le bilan sera fait à la fin de la saison»

Mais ces derniers mois, Pablo Longoria a semblé doucement perdre pied et la main sur le marché des transferts. En attestent les recrues de 2023 qui sont déjà poussées vers la sortie comme Vitinha ou encore Ismaïla Sarr. Sans oublier Renan Lodi qui a déjà plié bagage pour Al-Hilal cet hiver malgré le fait qu’il ait déposé ses valises à Marseille l’été dernier. Sur les ondes de RMC , Daniel Riolo avait confié la semaine dernière que Pablo Longoria ne devrait pas passer l’été 2024 à l’Olympique de Marseille après que ses fidèles collaborateurs Javier Ribalta et David Friio ont quitté le navire.

«S’il y a des mouvements dans les dernières heures, ce sera avec l'objectif d'améliorer la mentalité»