OM : Longoria rêvait d’un transfert hallucinant à 90M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 32M€, bonus compris, il y a un an, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Cependant, pour le moment, c’est un échec. D’autant plus que d’après Julien Fournier, l’objectif de Pablo Longoria était de faire une énorme plus-value en vendant l’attaquant portugais près de 90M€.

Encensé à ses débuts à l’OM pour son talent à dénicher des joueurs de qualités malgré un budget limité, Pablo Longoria ne fait plus l’unanimité à Marseille. Le transfert de Vitinha, devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club, lui est notamment reproché. Pour La Provence , Julien Fournier décrypte d’ailleurs la stratégie du président de l’OM.



«Il y a eu beaucoup trop d’erreurs sur des joueurs clés»

« Il y a eu beaucoup trop d’erreurs sur des joueurs clés. Des Clauss, Veretout, Mbemba, par exemple, ce sont des joueurs de club, au sens où ils n’ont pas une grosse valeur marchande, mais ils sont fiables et ils te permettent d’avoir autour des joueurs plus talentueux. C’est sur les joueurs talentueux que l’OM s’est un peu planté à mon avis », explique l’ancien dirigeant de l’OM avant de pointer du doigt les erreurs de Pablo Longoria.

«Quand tu achètes Vitinha 30M€, c’est que tu imagines qu’il partira à 90M€»