Mercato - ASSE : C'est confirmé pour ce crack de l'OM !

Ayant enregistré les arrivées en prêt d'Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, l'ASSE s'est renforcée offensivement. Mais ce n'est peut-être pas terminé... D'ici la fin du mercato hivernal, Olivier Dall'Oglio pourrait accueillir un nouvel élément offensif. Et pour cela, l'ASSE regarderait bel et bien du côté de l'OM.

Renan Lodi a quitté l'OM en ce mois de janvier et il pourrait ne pas être le dernier à faire ses valises à Marseille. En effet, d'ici la fin du mercato hivernal, d'autres départs sont attendus sur la Canebière. On parle ainsi de Luis Henrique, Pape Gueye ou encore Vitinha. François-Régis Mughe pourrait lui aussi être concerné, lui qui est en manque de temps de jeu à l'OM.

Mercato - ASSE : Après son transfert, il annonce du lourd https://t.co/CSCohkwmY9 pic.twitter.com/Dz8vutKdZb — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Mughe à l'ASSE ?

Alors que L'Equipe annonçait un intérêt de l'ASSE pour François-Régis Mughe, ça se confirme. En effet, ce lundi, La Minute OM assure à son tour que les Verts penseraient bel et bien à l'attaquant camerounais de l'OM. Après Cardona et Mbuku, Mughe pourrait être la 3ème recrue offensive de l'hiver à Saint-Etienne.

Aucune approche avec l'OM

Cependant, François-Régis Mughe est encore loin de poser ses valises à l'ASSE durant ce mercato hivernal. En effet, comme précisé par le média spécialisé, les Verts n'auraient encore effectué aucune approche concrète vers les dirigeants de l'OM. Affaire à suivre...