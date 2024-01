Clash à la CAN 2024, ce joueur de l'OM calme tout le monde

Amadou Diawara

Après le duel entre le Maroc et la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba a eu une prise de bec avec Walid Regragui sur le terrain. Une altercation qui a provoquée une bagarre générale entre joueurs et membres du staff des deux sélections. Interrogé sur son clash avec Walid Regragui, Chancel Mbemba a tenu à calmer les tensions entre les deux nations.

La tension était à son comble lors de la confrontation entre le Maroc et le République démocratique du Congo (1-1, le 21 janvier). En effet, les deux équipes étaient très nerveuses pendant le match, mais également après le coup de sifflet final de la rencontre.

Mbemba enterre la hache de guerre avec Regragui

Lorsque l'arbitre a mis fin au duel entre le Maroc et la République démocratique du Congo, Walid Regragui et Chancel Mbemba sont allés au clash. Une altercation qui a provoquée une bagarre générale entre joueurs et membres du staff des deux sélections. Après la victoire de la RDC face à l'Egypte ce dimanche soir (1-1, 7-8), Chancel Mbemba a été invité à revenir sur sa prise de bec avec Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Et le défenseur des Léopards a agité le drapeau blanc.

«Je passe mes étés à Marrakech»