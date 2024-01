CAN 2024 - Hervé Renard : Coup de poker de la Côte d'Ivoire, la réponse est surréaliste !

Amadou Diawara

Après la déroute contre la Guinée équatoriale, Jean-Louis Gasset a quitté son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils affrontent le Sénégal en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche soir, les Eléphants ont tenté de rapatrier Hervé Renard sous la forme d'un prêt. Toutefois, la FFF a refusé pour des raisons financières. Ce qui fait halluciner Romain Molina.

Tombé dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire s'est imposée face à la Guinée-Bissau (2-0), avant de s'incliner contre le Nigeria (1-0), et de se faire humilier par la Guinée équatoriale. Malgré la qualification miraculeuse des Eléphants pour les huitièmes de finale de la CAN, Jean-Louis Gasset a claqué la porte.

EXCLU - CAN 2024 : Fiasco pour la Côte d'Ivoire, il désigne le coupable https://t.co/v28YtRNvhr pic.twitter.com/nFtjUwx5ys — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

La FFF a recalé la FIF pour Hervé Renard

Pour remplacer Jean-Louis Gasset en tant que sélectionneur, la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a tenté de boucler le retour d'Hervé Renard. Toutefois, la FFF a refusé de prêter le coach de l'équipe de France féminine, et ce, pour des raisons financières. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Romain Molina.

«Ils ont pensé au pognon»