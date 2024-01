CAN 2024 - Nigeria - Cameroun : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a la lourde tâche d'affronter le Nigeria ce samedi soir au stade Félix Houphouët-Boigny. La sélection qui remportera cette rencontre affrontera le vainqueur du duel entre l'Angola et la Namibie en quart de finale.

Alors que la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée, on connait désormais l'identité des 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition : l'Angola, la Namibie, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Guinée, l'Egypte, la République démocratique du Congo, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Maroc et l'Afrique du Sud. Dès la première journée de la phase à éliminations directes de la CAN, un choc est au programme : Nigeria - Cameroun. En effet, les deux colosses africains sont au bras de fer ce samedi à 21 heures, et ce, au stade Félix Houphouët-Boigny. Cette rencontre sera à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS .

Le Nigeria était deuxième du groupe A

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria s'est sorti du groupe A. Les Super Eagles se sont frottés à la fois à la Guinée équatoriale, à la Côte d'Ivoire, le pays hôte, et à la Guinée-Bissau. A l'issue de la dernière journée du premier tour, le Nigeria a terminé à la deuxième place de sa poule.

Le Cameroun a terminé deuxième de la poule C

De son côté, le Cameroun figurait dans le groupe C, la poule de la mort, avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Comme le Nigeria, les Lions Indomptables ont fini à la deuxième place de leur groupe. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque poule dispute la phase à éliminations directes de la Coupe d'Afrique des Nations, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Les compositions probables de Nigeria - Cameroun

Le XI probable de José Peseiro, le sélectionneur du Nigeria : Stanley Nwabali - Ola Aina, Ajayi, William Troost-Ekong, Calvin Bassey, Zaidu Sanusi - Raphael Onyeka, Alex Iwobi - Samuel Chukwueze, Victor Osimhen et Ademola Lookman.



Le XI probable de Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun, Vincent Aboubakar étant toujours indisponible : Fabrice Ondoa - Enzo Tchato, Jean-Charles Castelletto, Christopher Wooh, Nouhou Tolo, Darlin Yongwa - Olivier Ntcham, André-Franck Zambo Anguissa - Karl Toko Ekambi, Frank Magri et Georges-Kevin Nkoudou.