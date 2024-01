CAN 2024 : Cameroun, Nigeria... Le programme du jour

Amadou Diawara

Le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations est terminé. Place désormais aux huitièmes de finale de la compétition, avec deux rencontres au programme ce samedi. A 18 heures, l'Angola défie la Namibie au stade de la Paix de Bouaké. Trois heures plus tard, le Nigeria se frotte au Cameroun au stade Félix Houphouët-Boigny.

Alors que la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations a touché à sa fin, les huitièmes de finale débutent ce samedi. Pour la phase à éliminations directes de la compétition, 16 équipes sont concernées : l'Angola, la Namibie, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Guinée, l'Egypte, la République démocratique du Congo, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Maroc et l'Afrique du Sud. Et pour la première journée des huitièmes de finale de la CAN, deux rencontres sont prévues : Angola - Namibie et Nigeria - Cameroun. Deux rencontres à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Angola - Namibie à 18 heures

Tombé dans le groupe D avec l'Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie, l'Angola a créé la surprise. En effet, les Palancas Negras ont terminé à la première place de leur poule. Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Angola affronte le troisième du groupe E : la Namibie. Après s'être frottés au Mali, à l'Afrique du Sud et à la Tunisie, les Brave Warriors ont validé leur ticket pour la phase à éliminations directes de la CAN, faisant partie des quatre meilleurs troisièmes. L'Angola et la Namibie sont au bras de fer ce samedi à 18 heures au stade de la Paix de Bouaké. L'équipe qui passera ce tour aura la lourde tâche de jouer le vainqueur du duel Nigeria - Cameroun en quart de finale.

Nigeria - Cameroun à 21 heures

Lors de cette première journée des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, un choc est au programme. En effet, le Nigeria est opposé au Cameroun à 21 heures au stade Félix Houphouët-Boigny. Pour composter leur billet pour la phase à éliminations directes de la compétition, les Super Eagles se sont classés deuxième du groupe A. Après avoir défié la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, le Nigeria se frotte au deuxième de la poule C. Tombé dans le groupe de la mort avec la Guinée, le Sénégal et la Gambie, le Cameroun s'est qualifié in-extremis pour les huitièmes de finale de la CAN. Reste à savoir qui sortira vainqueur de cette rencontre au sommet.

Les listes des équipes impliquées ce samedi

Angola : Adilson Neblu, Aldo Monteiro Kadu, Signori Antonio Dominique, Augusto Carneiro, Eddie Afonso, Joaquim Balanga, Jonathan Buatu (Valenciennes, L2), Nurio Furtuna, Kialonda Gaspar, Loide Augusto, Alfredo Ribeiro, Bruno Paz, Benedito Mukendi, Keliano Manuel, Valdomiro Estrela, Cristovao Mabululu, Ambrozini Zini, Joao Milson, Gelson Dala, Jérémie Bela (Clermont Foot), M'Bala Nzola et Zito Luvumbo.



Namibie : Lloydt Kazapua, Kamaijanda Ndisiro, Edward Maova, Ananias Gebhardt, Ryan Nyambe, Riaan Hanamub, Erasmus Ikeinge, Kennedy Amutenya, Denzil Haoseb, Charles Hambira, Aprocious Petrus, Ivan Kamberipa, Lubeni Haukongo, Ngero Katua, Romeo Kasume, Marcel Papama, Petrus Shitembi, Prins Tjiueza, Uetuuru Kambato, Wendell Rudath, Absalom Iimbondi, Erastus Kulula, Edmar Kamatuka, Peter Shalulile, Deon Hotto, Joslin Kamatuka, Bethuel Muzeu et Junior Petrus.



Cameroun : André Onana, Fabrice Ondoa (Nîmes, National), Devis Epassy, Simon Ngapandouetnbu (OM), Malcolm Bokele (Bordeaux, L2), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Oumar Gonzalez, Harold Moukoudi, Junior Tchamadeu, Enzo Tchato (Montpellier), Nouhou Tolo, Christopher Wooh (Rennes), Darlin Yongwa (Lorient), Leonel Ateba, Wilfried Douala, Ben Eliott, Wilfried Douala, Olivier Kemen, Olivier Ntcham, André-Frank Zambo-Anguissa, Vincent Aboubakar, Frank Magri (Toulouse), Nicolas Brice Moumi Ngamaleu, Pemi Moumbagna, Clinton Njie, Georges-Kévin Nkoudou et Karl Toko-Ekambi.



Nigeria : Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo, Ola Aina, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, William Troost-Ekong, Bruno Onyemaechi, Kenneth Omeruo, Ajayi, Bassey, Zaidu Sanusi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Ahmed Musa, Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Moses Simon (FC Nantes), Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Alhassan Yusuf, Paul Onuachu et Terem Moffi (OGC Nice).