CAN 2024 - Outrebon (Mauritanie) : «Face au Cap-Vert, le danger est tout simplement de ne pas y croire»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Entraîneur adjoint de la sélection mauritanienne, équipe surprise de la Coupe d’Afrique des Nations 2024, Julien Outrebon revient sur l’exploit de cette phase de poule : avoir battu et éliminé l’Algérie, considéré comme l’une des équipes favorites de la compétition. Le technicien français se projette également sur le huitième de finale très ouvert face au Cap Vert, autre invité surprise des phases finales. Interview.

Julien, difficile de trouver les mots après votre performance contre l’Algérie et l’exploit de votre qualification mais que ressentez-vous au coup de sifflet final, lorsque l’arbitre vous délivre après 11 minutes d’arrêt de jeu ?

C’est assez indescriptible, en effet (sourire). Ce sont des émotions à la fois très simples et très intenses. Beaucoup de fierté et une immense joie. On mesure très rapidement l’impact de cette victoire, le fait que l’on rend tout un peuple heureux grâce à cette qualification totalement historique.



Le coach Amir Abdou avait lancé une petite punchline, sur le ton de l’humour, à l’endroit de Djamel Belmadi, lui demandant de « se préparer ». Vous sentiez votre équipe capable de battre l’Algérie, de réaliser ce coup historique ?

Oui, bien sûr ! Sur les deux premiers matchs de la compétition, on a proposé des contenus solides. On a eu des situations très nettes pour se montrer dangereux et surtout, montrer que nous n’étions pas là par hasard. Nous savions que nous allions avoir des opportunités en étant solide. Nous savions aussi que la gestion d’un match nul face à cette équipe d’Algérie ne serait pas simple. Au final, on parvient à s’imposer. Et on a même la balle du 2 à 0 en fin de rencontre.

Voici le but de la Mauritanie ils sont là pour abattre pic.twitter.com/WZ9mCmnE6i — SENEGAL REK🇸🇳 (@hommedelanation) January 23, 2024

« Le Cap-Vert a une vraie identité de jeu »

Peu de gens connaissent cette équipe mauritanienne. Décrivez-nous ses caractéristiques ?

Cette sélection mauritanienne est à l’image du pays et de son peuple. C’est une équipe qui a beaucoup de cœur et qui ressent énormément de fierté de pouvoir représenter ses couleurs. C’est un trait de caractère très important pour ce groupe, une valeur commune et fondamentale de son état d’esprit. C’est aussi une équipe solide, rigoureuse et qui fournit beaucoup d’efforts pour le collectif. Ce sont des ingrédients qui construisent, depuis plusieurs mois, sa réussite.



Quelle équipe va à fait la meilleure impression depuis le début de la compétition ?

Difficile de ne pas citer le Sénégal… Je dirai le Sénégal et le Maroc, qui font partie à mes yeux des favoris de cette compétition. Notamment parce qu’elles dégagent beaucoup de sérénité, un point précieux pour ce type de compétition.



Le Cap Vert, autre équipe surprise de cette CAN, se présente à vous. Quel sera le principal danger de cette rencontre ?

C’est une équipe qui a été très performante sur les phases de poule. Et c’est une sélection qui dispose d’une vraie identité de jeu, c’est à souligner. Le danger serait tout simplement de croire que ce n’est pas possible alors que, cette compétition le prouve, notre présence en huitième de finale le montre : tout est possible quand on y croit et qu’on fait ce qu’il faut pour y parvenir. Et nous y croyons !



Huitième de finale de la CAN 2024, lundi 29 janvier (18h, beIN SPORTS 1)

Cap Vert - Mauritanie