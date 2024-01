Les plus belles surprises de la CAN 2024 !

Amadou Diawara

Lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs nations ont créé la surprise. En effet, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, l'Angola, le Burkina Faso, la Mauritanie et la Namibie ont surclassé des grosses cylindrées du continent, validant ainsi leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition.

Cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 a été riche en surprises. En effet, les grosses cylindrées ont eu les pires difficultés à assoir leur domination lors de la compétition. Le Maroc et le Sénégal étant les seuls à avoir composter leur ticket pour les huitièmes de finale de la CAN sans encombre.

La Guinée équatoriale a humilié la Côte d'Ivoire

Durant le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs sélections ont fait basculer la hiérarchie avec les grosses sélections du continent : la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, l'Angola, le Burkina Faso, la Mauritanie et la Namibie.

Le Cap-Vert a devancé l'Egypte et le Ghana

Dans le groupe A, la Guinée équatoriale a terminé à la première place devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Une performance réalisée grâce à son nul contre les Super Eagles (1-1) et grâce au carton face face aux Eléphants (4-0). Dans le groupe B, le Cap-Vert a surclassé à la fois l'Egypte et le Ghana. Les Requins Bleus ont fini en tête de la poule après leur victoire contre les Black Stars (1-2) et leur nul contre les Pharaons (2-2). Dans le groupe D, l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie ont fait couler l'Algérie. Les Fennecs étant derniers de leur poule avec deux nuls et une défaite. Enfin, la Namibie a surpris la Tunisie dans le groupe E. Tombeur des Aigles de Carthage lors de la troisième journée, les Brave Warriors ont éliminé leurs adversaires, s'emparant de la troisième place qualificative pour les huitièmes de finale de la CAN.

Le programme des huitièmes de finale de la CAN

Samedi 27 janvier : Angola - Namibie à 18 heures, suivi de Nigeria - Cameroun à 21 heures.

Dimanche 28 janvier : Guinée équatoriale - Guinée à 18 heures, avant Egypte - RD Congo à 21 heures.

Lundi 29 janvier : Cap-Vert - Mauritanie à 18 heures et Sénégal - Côte d'Ivoire à 21 heures.

Mardi 30 janvier : Mali - Burkina Faso à 18 heures, puis Maroc - Afrique du Sud à 21 heures.