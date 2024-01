CAN 2024 : Egypte, Ghana... Les Blacks Stars piégés !

Amadou Diawara

Tombé dans le groupe B avec l'Egypte, le Mozambique et le Cap-Vert, le Ghana était pressenti pour terminer à la deuxième place derrière les Pharaons. Toutefois, les Black Stars sont totalement passés à côté de leur Coupe d'Afrique des Nations. En effet, le Ghana est déjà éliminé de la compétition.

Lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana a hérité de l'Egypte, du Mozambique et du Cap-Vert. Sur le papier, les Black Stars avaient les moyens de se battre pour la première place du groupe B avec les Pharaons , favoris de la poule. Toutefois, rien ne s'est passé comme prévu.

Le Cap-Vert et le Mozambique ont plombé le Ghana

Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mozambique et le Cap-Vert ont cueilli à froid l'Egypte et le Ghana. En effet, les Mambas ont tenu les Pharaons en échec (2-2), tandis que les Requins Bleus ont battu les Black Stars (2-1). Pour leur deuxième match, l'Egypte et le Ghana étaient au bras de fer, et ils ne sont pas parvenus à se départager (2-2). Le Cap-Vert en a ainsi profité pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN, écrasant le Mozambique (3-0).

Le Ghana est éliminé de la CAN

Lors de l'ultime rendez-vous du premier tour, l'Egypte et le Ghana étaient dos au mur. Si les Pharaons ont réussi à se qualifier pour le prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations malgré leur nul contre le Cap-Vert (2-2), les Black Stars sont éliminés. N'ayant pas pu l'emporter face au Mozambique (2-2), le Ghana ne fait pas partie des meilleurs troisièmes de la phase de groupes de la CAN. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN, le Cap-Vert affronte la Mauritanie ce lundi à 18 heures, tandis que l'Egypte se frotte à la RD Congo la veille à 21 heures.

Le classement final du groupe B

1er : Cap-Vert, 7 points

2ème : Egypte, 3 points

3ème : Ghana, 2 points

4ème : Mozambique, 2 points