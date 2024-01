CAN 2024 - Fiasco de l'Algérie : Il annonce une révolution

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'Algérie s'est inclinée contre la Mauritanie. Par conséquent, les Fennecs sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations. Après le fiasco, Djamel Belmadi et huit joueurs de son équipe devraient claquer la porte. En conférence de presse, le sélectionneur de l'Algérie a d'ailleurs admis que cette désillusion à la CAN marquait la fin d'un cycle.

Après ses deux résultats nuls lors de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie était contrainte de l'emporter contre la Mauritanie pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Malheureusement pour la bande à Riyad Mahrez, ils ont perdu leur troisième match en Côte d'Ivoire.

Belmaldi et 8 joueurs de l'Algérie sur le départ ?

Alors que l'Algérie est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations, Djamel Belmadi a démissionné de ses fonctions de sélectionneur. De surcroit, huit joueurs des Fennecs devraient prendre leur retraite internationale d'après El Marma : Riyad Mahrez, Islam Slimani, Aïssa Mandi, Raïs M'Bolhi, Sofiane Feghouli, Nabil Bentaleb, Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli.

Djamel Belmadi annonce la fin d'un cycle