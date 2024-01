CAN 2024 - Afrique du Sud - Tunisie : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

Ce mercredi, la Tunisie joue son troisième et dernier match de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Afrique du Sud. N'ayant empoché qu'un seul point au total contre la Namibie et le Mali, les Aigles de Carthage sont dans l'obligation de l'emporter face aux Bafana Bafana pour espérer valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition.

Tombé dans le groupe E, la poule la plus équilibrée sur le papier, la Tunisie était favorite avant le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations ; et ce parce qu'elle a participé à la dernière Coupe du Monde. Malgré tout, les Aigles de Carthage n'ont pas du tout honoré leur rang en Côte d'Ivoire.

Victoire obligatoire pour la Tunisie

Opposé à la Namibie lors de son entrée en lice, la Tunisie a été piégée d'entrée. En effet, les Aigles de Carthage se sont inclinés à la surprise générale contre l'équipe la moins redoutable du groupe E sur le papier (1-0). Et malheureusement pour les hommes de Jalel Kadri, ils ne se sont pas rachetés face au Mali, n'ayant pu faire mieux qu'un résultat nul (1-1). Résultat, la Tunisie cale à la dernière place de sa poule avec seulement un seul point. Le Mali étant en tête du groupe E avec quatre points, étant suivi par l'Afrique du Sud et la Namibie (trois points).

Pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie n'a d'autre choix que de l'emporter face à l'Afrique du Sud ce mercredi à 18 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogola. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS . Une fois cette mission remplie, les Aigles de Carthage devront croiser les doigts pour que les autres résultats lui soient favorables. A moins qu'ils n'écrasent l'Afrique du Sud. Dans le cas où la Tunisie l'emporte par trois buts d'écart au minimum, elle sera assurée de passer la phase de poules. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes du premier tour disputeront la phase à éliminations directes de la CAN 2024.

Les compositions probables d'Afrique du Sud - Tunisie

Le XI probable de Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie : Bechir Ben Said - Ali Abdi, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Wajdi Kechrida - Mohamed Ali Ben Slimane, Aissa Bilal Laidouni, Ellyes Skhiri, Elias Achouri - Hamza Rafia et Youssef Msakni.



Le XI probable d'Hugo Broos, le sélectionneur de l'Afrique du Sud : Ronwen Williams - Khuliso Mudau, Thapelo Morena, Mothobi Mvala, Aubrey Modiba - Percy Tau, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Grant Kekana -Themba Zwane et Evidence Makgopa.