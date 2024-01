CAN 2024 - Guinée - Sénégal : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

D'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal affronte la Guinée ce mardi pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Pour conserver leur première place dans la poule C, les Lions de la Teranga doivent éviter la défaite contre le Syli National.

Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal enchaine les victoires. En effet, les Lions de la Teranga ont remporté leurs deux premiers matchs de la phase de groupes de la compétition. Et pourtant, ils figurent dans la poule de la mort avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie.

CAN 2024 - Bagarre : Des vidéos qui pourraient menacer le Maroc ? https://t.co/olkUpusbTV pic.twitter.com/b1sMQqHbI0 — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Le Sénégal ne doit pas perdre pour rester leader du groupe C

Après avoir fait tomber la Gambie et le Cameroun (3-0 et 3-1), le Sénégal défie la Guinée ce mardi à 18 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

La Guinée doit prendre un point pour assurer sa qualification

Grâce à ses deux victoires, le Sénégal est leader du groupe C avec 6 points, devant la Guinée (4 points), le Cameroun (1 point) et la Gambie (0 point). Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Teranga peuvent se permettre de faire tourner face au Syli National . Toutefois, la bande à Sadio Mané doit faire attention à ne pas perdre contre la Guinée, autrement elle perdrait la première place de sa poule. De leur côté, les hommes de Kaba Diawara peuvent assurer leur place pour la phase à éliminations directes de la CAN en obtenant le point du nul contre le Sénégal. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupes seront qualifiés pour la suite de la compétition, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Les compositions probables de Guinée - Sénégal

Le XI probable de Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée : Ibrahima Koné - Antoine Conte, Mouctar Diakhaby, Julian Jeanvier, Issiaga Sylla - Ilaix Moriba, Mory Konate - François Kamano, Aguibou Camara, José Kante - Mohamed Bayo.



Le XI probable d'Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal : Edouard Mendy - Ismail Jakobs, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Krépin Diatta - Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Pathé Ciss - Sadio Mané, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye.