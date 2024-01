CAN 2024 : «Ils sont nuls», l'énorme craquage de ce joueur

Amadou Diawara

Après son nul contre le Cameroun, la Guinée l'a emporté face à la Gambie ce vendredi. Les hommes de Kaba Diawara se sont imposés par le plus petit des scores lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré tout, Aguibou Camara a affirmé après la rencontre que « l’équipe gambienne était nulle ».

Tombée dans le groupe de la mort, la Guinée a réussi à obtenir le point du nul contre le Cameroun. Lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations, le Syli National s'est frotté à la Gambie. Grâce à une réalisation d'Aguibou Camara, les hommes de Kaba Diawara ont pris les trois points ce vendredi. Une résultat précieux dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN. Avant le dernier match du premier tour, la Guinée est actuellement deuxième du groupe C avec 4 points, derrière le Sénégal (6 points) et devant le Cameroun (1 point), ainsi que la Gambie (0 point).

«L’équipe gambienne est nulle»

Malgré une victoire à l'arrachée de la Guinée, Aguibou Camara (22 ans) a sorti la sulfateuse à l'issue de la rencontre, s'en prenant directement à la Gambie et à son sélectionneur Tom Saintfiet. « Ils sont nuls. L’équipe gambienne est nulle. Ils ont défendu pendant 90 minutes. Donc leur entraîneur, qu’il ferme sa bouche et qu’il continue à donner des leçons à ses joueurs » , a pesté le milieu offensif du Syli National en zone mixte.

PSG : Zaïre-Emery est toujours indétrônable ! https://t.co/i0YXqbzGco pic.twitter.com/IqdyLSklXK — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

«Qu’il ferme sa bouche»