CAN 2024 - Maroc - RD Congo : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

Après sa victoire convaincante contre la Tanzanie, le Maroc doit se frotter à la République démocratique du Congo ce dimanche après-midi. En cas de victoire contre les Léopards, les Lions de l'Atlas composteront leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, le Maroc est tombé dans le groupe F. Ayant hérité d'un tirage clément, les Lions de l'Atlas ont affronté la Tanzanie lors de la première journée de la phase de poules. Et les hommes de Walid Regragui n'ont laissé aucune chance aux Taifa Stars, l'emportant 3-0.

Le Maroc sera en 1/8ème en cas de victoire

Pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN, le Maroc affronte un adversaire un peu plus coriace ce dimanche après-midi. En effet, les Lions de l'Atlas défient la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba à 15 heures au stade Laurent Pokou à San-Pédro. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Défaite interdite pour la RD Congo ?

Grâce à son succès lors de son entrée en lice contre la Tanzanie, le Maroc est leader du groupe F avec trois points. Ainsi, la bande à Achraf Hakimi validera son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en cas de succès contre la République démocratique du Congo ce dimanche, et ce, avant de défier la Zambie lors de la dernière journée du premier tour (le 24 janvier à 21 heures). De leur côté, les Léopards se doivent d'obtenir un résultat contre le Maroc, n'ayant pu faire mieux qu'un résultat nul contre la Zambie (1-1). Autrement, la RDC sera dos au mur avant son troisième match contre la Tanzanie.

Les compositions probables de Maroc - RDC

Le XI probable de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc : Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Mohamed Chibi - Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah - Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri et Youssef Ezzalzouli.



Le XI probable de Isaac N'Gata, le sélectionneur de la RD Congo : Lionel Mpasi-Nzau - Gédéon Kalulu, Chancel Mbemba, Henock Inonga Baka, Arthur Masuaku - Gaël Kakuta, Samuel Moutoussamy, Charles Pickel - Theo Bongonda, Cédric Bakambu et Yoane Wissa.