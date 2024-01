CAN 2024 : Un attaquant interpelle l’Algérie !

Arnaud De Kanel

Champion d'Afrique en 2019 avec l'Algérie après avoir fait ses débuts en sélection un an plus tôt, Andy Delort n'a plus été appelé par Djamel Belmadi depuis le mois de mars. Il regarde donc la CAN depuis le Qatar, pays dans lequel il joue, et estime avoir encore quelque chose à donner aux Fennecs.

Après avoir décidé de se mettre en retrait se la sélection algérienne en 2021, Andy Delort avait fait son retour au mois de mars. Djamel Belmadi ne l'a plus appelé depuis mais l'attaquant ne perd pas espoir. Il a pour ambition de rejouer avec l'Algérie.

CAN 2024 : Algérie, Tunisie, Mali... Le programme de ce samedi https://t.co/x2DdBnsnjI pic.twitter.com/A5oLqgl5id — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

«C’est comme ça, le choix du sélectionneur et je ne lui en veux pas»

« Un pincement au coeur de ne pas être en Côte d’Ivoire pour la CAN ? Oui, car j’ai mes stats cette saison. Mais c’est comme ça, le choix du sélectionneur et je ne lui en veux pas », a déclaré Andy Delort dans un entretien accordé à L'Equipe . L'attaquant d’Umm Salal propose même ses services au sélectionneur de l'Algérie.

«À 32 ans, j’en ai encore sous le capot»