CAN 2024 : Algérie, Tunisie, Mali... Le programme de ce samedi

Amadou Diawara

Ce samedi, l'Algérie, la Tunisie et le Mali disputent leur deuxième match de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, un choc entre les Aigles de Carthages et les Aigles est prévu dans la soirée. Plus tôt dans la journée, les Fennecs affrontent le Burkina Faso, tandis que la Mauritanie est opposée à l'Angola.

Seule grosse cylindrée du groupe D, l'Algérie n'a pas honoré son rang lors de son entrée en lice. En effet, les Fennecs ont été tenus en échec par l'Angola lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations (1-1). En parallèle, le Burkina Faso s'est imposé face à la Mauritanie. Résultat, les Etalons sont leaders de la poule D avec 3 points, devant l'Algérie et l'Angola (1 point). Défaite face au Burkina Faso, la Mauritanie est bonne dernière avec aucun point.

Groupe D : Algérie - Burkina Faso et Mauritanie - Angola

Pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN 2024, l'Algérie doit se frotter au Burkina Faso ce samedi à 15 heures au stade de la Paix à Bouaké. Après leur résultat nul contre l'Angola, les Fennecs sont dans l'obligation de s'imposer pour se relancer dans le groupe D, mais surtout récupérer la première place au Burkina Faso. Dans la foulée, la Mauritanie et l'Angola seront au bras de fer à 18 heures, et ce, dans la même enceinte. Ces deux rencontres sont à suivre sur les chaines streaming et TV de BeIN SPORTS , tout comme le match du groupe E.

Groupe E : Tunisie - Mali

En ce qui concerne le groupe E, la Tunisie est tombée face à la Namibie - l'équipe la moins redoutable de la poule sur le papier - à la surprise générale (0-1). Favoris avant le début du premier tour, les Aigles de Carthage doivent absolument empocher les trois points face au Mali ce samedi soir. Le match ayant lieu à 21 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo. Alors que les Aigles ont remporté leur premier match contre l'Afrique du Sud (2-0), la Tunisie risquera l'élimination en cas de contre-performance. Au classement, le Mali et la Namibie sont en tête du groupe E avec 3 points. De leur côté, la Tunisie et l'Afrique du Sud sont à la traine avec aucun point empoché.

Les listes des équipes impliquées ce samedi

Algérie : Anthony Mandrea (Caen, Ligue 2), Raïs Mbolhi, Oussama Benbot, Youcef Atal (Nice), Kévin Guitoun (FC Metz), Rayan Aït-Nouri, Yasser Larouci, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougaï, Ramy Bensebaïni, Ahmed Touba, Zineddine Belaïd, Nabil Bentaleb (LOSC), Sofiane Feghouli, Houssem Aouar, Farès Chaïbi, Ramiz Zerrouki, Hicham Boudaoui (OGC Nice), Ismaël Bennacer, Riyad Mahrez, Adam Ounas (Lille), Mohammed Amoura, Youcef Belaïli, Baghdad Bounedjah et Islam Slimani.



Angola : Adilson Neblu, Aldo Monteiro Kadu, Signori Antonio Dominique, Augusto Carneiro, Eddie Afonso, Joaquim Balanga, Jonathan Buatu (Valenciennes, L2), Nurio Furtuna, Kialonda Gaspar, Loide Augusto, Alfredo Ribeiro, Bruno Paz, Benedito Mukendi, Keliano Manuel, Valdomiro Estrela, Cristovao Mabululu, Ambrozini Zini, Joao Milson, Gelson Dala, Jérémie Bela (Clermont Foot), M'Bala Nzola et Zito Luvumbo.



Burkina Faso : Hervé Koffi, Hilel Konaté (Châteauroux, N1), Kilian Nikiema, Sébastien Tou, Issa Kaboré, Steeve Yago, Issoufou Dayo, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Adamo Nagalo, Abdoul Razack Guiebre, Valentin Nouma, Blati Touré, Adama Guira, Dramane Salou, Ismahila Ouedraogo, Sacha Bansé (Valenciennes, L2), Gustavo Sangaré (Quevilly-Rouen Métropole, L2), Stéphane Aziz Ky, Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mamady Bangré (Toulouse), Djibril Ouattara, Hassane Bandé, Mohamed Konaté, Fessal Tapsoba et Cédric Badolo.



Mauritanie : Babacar Niasse (Guingamp, L2), Babacar Diop, Namori Diaw, Lamine Ba, Mohamed Dellah Yali, El Hassen Houeibib, Nouh Mohamed El Abd, Bakary N’Diaye, Khadim Diaw, Aly Abeid, Ibrahima Keita, Guessouma Fofana, Mouhsine Bouddha, Oumar Ngom (Pau, L2), Omaré Gassama (Châteauroux, N1), Bakari Camara (FC Villefranche, N1), Sidi Ahmed Mohamed El Abd, El Hadji Ba, Abdallahi Mahmoud, Hemeya Tanji, Aboubakar Kamara, Souleymane Anne, Aboubakary Koita, Pape Ibnou Ba (Concarneau, L2), Souleymane Doukara, Idrissa Thiam et Amar Sidi Bouna.



Mali : Djigui Diarra, Aboubacar Doumbia, Ismael Diawara, Hamari Traoré, Falaye Sacko (Montpellier HSC), Kiki Kouyaté (Montpellier HSC), Moussa Diarra (Toulouse FC), Mamadou Fofana (Amiens), Sikou Niakaté, Amadou Dante, Noss Traoré, Yves Bissouma, Mohamed Camara (AS Monaco), Amadou Haidara, Lassana Coulibaly, Boubacar Traoré, Kamory Doumbia (Brest), Diadie Samassekou, Moussa Doumbia, Nene Dorgeles, Sekou Koita, Sirine Doucouré (FC Lorient), Ibrahim Sissoko (ASSE), Fousseni Diabaté, Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) et Youssouf Niakaté.



Tunisie : Aymen Dahmene, Bechir Ben Said, Mouez Hassen ; Montassar Talbi (Lorient), Yassine Meriah, Alaa Ghram, Oussema Hadadi, Hamza Jelassi, Wajdi Kechrida, Yan Valéry (Angers, L2), Ali Maaloul, Ali Abdi (Caen, L2), Ellyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Bilal Laidouni, Anis Ben Slimane, Hamza Rafia, Houssem Tka, Mohamed Belhadj Mahmoud, Youssef Msakni, Elias Achouri, Sayfallah Ltaief, Bassem Srarfi, Naim Sliti, Haythem Jouini, Taha Yassine Khenissi et Mortadha Ben Ouanes.