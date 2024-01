CAN 2024 : Sénégal, Cameroun, Guinée... Le programme du jour

Amadou Diawara

Après sa victoire convaincante contre la Gambie, le Sénégal se frotte à un plus gros calibre ce vendredi après-midi. En effet, les Lions de la Teranga sont opposés au Cameroun, tenu en échec par la Guinée lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. De son côté, le Syli National affronte les Scorpions dans la soirée. Plus tôt dans la journée, le Cap-Vert peut valider son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN en cas de victoire contre le Mozambique.

Qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Cap-Vert a créé la surprise lors de son tout premier match de la compétition. Tombés dans le groupe B, les Requins Bleus sont venus à bout du Ghana (1-2) ce dimanche. Alors que les Black Stars ont affronté l'Egypte ce jeudi soir, le Cap-Vert a la possibilité de valider son ticket pour la phase à éliminations directes de la CAN ce vendredi après-midi. En effet, les hommes de Bubista seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition en cas de victoire contre le Mozambique. La rencontre ayant lieu à 15 heures au stade Félix-Houphouët-Boigny et étant retransmise sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS .

Groupe B : Cap-Vert - Mozambique

En ce qui concerne le groupe C, soit la poule de la mort, le Sénégal défie le Cameroun ce vendredi à 18 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Et à 21 heures, la Guinée sera opposée à la Gambie à 21 heures. Ces deux matchs étant également à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Groupe C : Sénégal - Cameroun et Guinée - Gambie

Tombeur de la Gambie lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations (3-0), le Sénégal a l'occasion de composter son billet pour les huitièmes de finale dès ce vendredi. Leader du groupe C avec trois points, les Lions de la Teranga seront qualifiés pour le prochain tour de la compétition en cas de victoire contre le Cameroun (1 point). De leur côté, les Lions Indomptables sont contraints de l'emporter face au Sénégal, et ce, pour ne pas risquer d'être éliminer dès le premier tour. Le Cameroun ayant été tenu en échec par la Guinée (1-1) malgré l'expulsion dès la 45ème minute de François Kamano. De la même manière, le Syli National (1 point) se doit de prendre les trois points face à la Gambie (0 point), l'adversaire le plus faible de la poule C sur le papier.

Les listes des équipes impliquées ce vendredi

