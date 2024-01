CAN 2024 : Horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Sénégal - Gambie

Amadou Diawara

Ce lundi après-midi, le Sénégal va faire ses débuts à la Coupe d'Afrique des Nations. Champions en titre, les Lions de la Teranga sont dans l'obligation de s'imposer contre la Gambie, équipe la plus faible de la poule C sur le papier. Ayant hérité du groupe de la mort, les hommes d'Aliou Cissé vont devoir se frotter au Cameroun et à la Guinée lors des deux journées suivantes.

Ce samedi soir, la Côte d'Ivoire a donné le coup d'envoi de la CAN 2024 contre la Guinée-Bissau. Et le pays hôte n'a pas manqué son entrée en matière, s'étant imposé 2-0.

Le Sénégal débute contre la Gambie

Sacré lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal remet son titre en jeu. Faisant partie des grands favoris de la compétition, les Lions de la Teranga n'ont pas été chanceux lors du tirage au sort. En effet, les hommes d'Aliou Cissé sont tombés dans le groupe de la mort. En effet, le Sénégal figure dans la poule C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Et pour lancer sa campagne de CAN, la bande à Sadio Mané affronte l'équipe la plus faible sur le papier ce lundi après-midi : la Gambie. Les Lions de la Teranga et les Scorpions ayant rendez-vous à 15 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Victoire obligatoire pour le Sénégal

Opposé à la Gambie, le Sénégal se doit de l'emporter, et une victoire large serait la bienvenue. En cas de succès, les Lions de la Teranga seront en tête du groupe C et en ballotage favorable, puisque le Cameroun et la Guinée vont se livrer un gros bras de fer ce lundi à 18 heures. En effet, le Syli National peut donner du fil à retordre au Cameroun lors de cette rencontre. Et un résultat nul entre les deux équipes ferait les affaires du Sénégal. En cas de contre-performance contre la Gambie, le groupe d'Aliou Cissé se mettrait en difficulté avant de devoir affronter le Cameroun, puis la Guinée. Des adversaires coriaces.

Les compositions probables de Sénégal-Gambie

Le XI probable d'Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal : Edouard Mendy – Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo – Krepin Diatta, Nampalys Mendy, Gueye, Pape Sarr, Ismail Jakobs – Sadio Mané et Habib Diallo.



Le XI probable de Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie : Modou Jobe – Sanneh, Omar Colley, Saidy Janko, Jacob Mendy – Ebrima Adams, Alasana Manneh, Dawda Ngum, Alieu Fadera, Musa Barrow – Yankuba Minteh (ou Assan Ceesay).