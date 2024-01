CAN 2024 : Un drame a été évité de justesse

Amadou Diawara

Qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, la Gambie est passée proche de la catastrophe ce mercredi. Lors de leur vol pour la Côte d'Ivoire, les Scorpions se sont faits une grosse frayeur. En effet, l'avion de la Gambie a dû faire demi-tour seulement quelques minutes après son décollage, et ce, à cause d'une panne d'oxygène.

La Gambie sera de la partie à la CAN 2024 (13 janvier - 11 février). En lice pour la compétition, les Scorpions figurent dans le groupe C, le plus relevé de la compétition, avec le Sénégal, le Cameroun et la Guinée. Et les hommes de Tom Saintfiet aurait pu ne jamais arriver en Côte d'Ivoire. En effet, le groupe gambien est passé tout proche du drame lorsqu'il a pris la route. Ce mercredi, l'avion des Scorpions a dû faire demi-tour seulement quelques minutes après son décollage, et ce, à cause d'une perte de pression et d'oxygène dans la cabine.

«Nous aurions tous pu être morts»

Interrogé par le média belge Het Niewsblad , Tom Saintfiet a avoué qu'il avait craint le pire . « Nous aurions tous pu être morts. Nous nous sommes tous endormis rapidement, moi y compris. J’ai fait de courts rêves sur la façon dont ma vie se déroulait, vraiment. Au bout de neuf minutes, le pilote a décidé de faire demi-tour car il n’y avait pas d’alimentation en oxygène. Certains joueurs ne se sont pas réveillés immédiatement après l’atterrissage. Nous avons failli être intoxiqués au monoxyde de carbone. Encore une demi-heure de vol et nous serions tous morts » , a confié le sélectionneur de la Gambie.

«Certains se sont évanouis après le décollage»

De son côté, Saidy Janko était lui aussi terrorisé. « Dès que nous sommes entrés dans le petit avion qui avait été loué pour nous, nous avons senti une immense chaleur qui nous faisait transpirer à grosses gouttes. Le personnel nous a rassuré en disant que l'air conditionné fonctionnerait une fois dans le ciel. Cette chaleur inhumaine s'est ensuite mêlée au manque d'oxygène et de nombreuses personnes ont eu des maux de tête et des vertiges. Certains se sont même évanouis après le décollage. [...] Sans un demi-tour et atterrissage forcé à Banjul, les conséquences auraient pu être bien pires! » , a pesté le défenseur de la Gambie sur son compte Instagram .

La liste de la Gambie pour la CAN 2024

Le groupe complet de Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie, pour la CAN 2024 : Modou Jobe, Baboucarr Gaye, Lamin Sarr, Dawda Ngum, Ibou Touray, Omar Colley, Noah Sonko Sundberg, Jacob Mendy, Bubacarr Sanneh, Muhammed Sanneh, Saidy Janko, James Gomez, Hamza Barry, Ablie Jallow (FC Metz), Sulayman Marreh, Ebrima Adams, Abdoulie Sanyang (Grenoble Foot 38), Alasana Manneh, Ebrima Darboe, Yusupha Bobb, Musa Barrow, Alieu Fadera, Assan Ceesay, Ali Sowe, Ebrima Colley, Muhammed Badamosi et Yankuba Minteh.