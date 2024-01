CAN 2024 : Diffusion TV, stades, streaming legal, favoris, tout ce qu'il faut savoir

Amadou Diawara

La CAN 2024 aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. 24 équipes africaines se frotteront les unes aux autres pour tenter de prendre la succession du Sénégal, sacré en 2021. Une compétition diffusée en direct et en exclusivité sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

A partir du 13 janvier, 24 équipes africaines se disputeront la CAN 2024 : la Côte d’Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie. Ayant lieu en Côte d'Ivoire, la compétition se terminera le 11 février, le jour de la finale. Les 24 équipes vont d'abord figurer dans six groupes de quatre, où les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour la phase à éliminations directes. De surcroit, les quatre meilleurs troisièmes à l'issue du premier tour valideront également leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour cette édition de la CAN, qui sera diffusée en exclusivité et en intégralité sur les chaines TV et streaming légal de BeIN SPORTS , deux grands favoris se dégagent : le Maroc et le Sénégal.

Demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, le Maroc fait logiquement partie des favoris pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Quatrièmes du dernier Mondial, les Lions de l'Atlas auront à coeur de remporter leur deuxième CAN après 1976. En plus du Maroc, le Sénégal est aussi pressenti pour faire bonne figure en Côte d'Ivoire cet hiver. En effet, les Lions de la Teranga ont soulevé le trophée pour la première fois lors de la dernière édition en 2021, et ce, après deux finales perdues (2002 et 2019). Ces deux grandes nations africaines pourraient être embêtées par l'Algérie, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun ou encore l'Egypte en Côte d'Ivoire. Cinq nations qui ont l'habitude de réaliser de beaux parcours à la Coupe d'Afrique des Nations et qui ont d'ailleurs un beau palmarès : sept titres pour les Pharaons (2010, 2008, 2006, 1998, 1986, 1959 et 1957), cinq sacres pour les Lions indomptables (2017, 2002, 2000, 1988 et 1984), quatre trophées pour les Black Stars (1982, 1978, 1965 et 1963), trois finales remportées par les Super Eagles (2013, 1994, et 1980) et deux CAN pour les Fennecs (2019 et 1990). Et il ne faut surtout pas oublier la Côte d'Ivoire, pays hôte. Devant leurs supporters, les Eléphants seront gonflés à bloc, avec l'immense objectif de remporter la Coupe d'Afrique des Nations pour la troisième fois de leur histoire, après 1992 et 2015. Toutefois, la Côte d'Ivoire devra d'abord se sortir de son groupe, avant de pouvoir prétendre à un nouveau sacre. Et cela ne sera pas une tâche aisée, puisqu'il n'a pas hérité d'un groupe facile, étant d'ailleurs tombé sur le Nigéria.

Pays hôte de la CAN 2024, la Côte d'Ivoire va se frotter au Nigéria, à la Guinée Equatoriale et à la Guinée-Bissau dans le groupe A. Si ce tirage n'est pas facile, une qualification est tout de même largement à la portée des Eléphants . La Côte d'Ivoire et le Nigéria étant favoris de cette poule, ils devraient se partager les deux premières places, à moins d'un accident. Dans le groupe B, on va assister à une bataille entre l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et la Mozambique. Si la logique est respectée, les Pharaons et les Black Stars devraient occuper les deux premières places de la poule, tandis que les deux autres nations devraient se battre pour la troisième place. En ce qui concerne le groupe C, on retrouve : le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Pour cette CAN, il s'agit du groupe de la mort. Si le Sénégal et le Camouroun sont les deux favoris, la Guinée a tout de même un coup à jouer. En effet, le Syli National peut créer la surprise en s'emparant de l'une des deux premières places de la poule. De son côté, la Gambie part avec un train de retard, ayant disputé sa toute première CAN lors de la dernière édition au Cameroun en 2021. Dans le groupe D figurent à la fois l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. S'il n'y a pas de grosses surprises, les Fennecs devraient valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et terminer à la première place de leur poule sans encombre. Le groupe E - composé de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie - semble être le plus équilibré de cette édition de la CAN, même si les Aigles de Carthage partent avec une avance sur le Mali et l'Afrique du Sud. Enfin, dans le groupe F, le Maroc est le grandissime favori. Les Lions de l'Atlas d'Achraf Hakimi (PSG) se frotteront à la République Démocratique du Congo de Chancel Mbemba (OM), à la Zambie, sacrée en 2012 avec Hervé Renard, et à la Tanzanie.

Sachant que la CAN débutera le 13 janvier, 21 nations en lice ont déjà divulgué leurs listes de joueurs convoqués pour l'occasion. Pour le moment, seuls le Mali, la Gambie et la Tanzanie n'ont pas encore fait d'annonce officielle.



Nigeria : Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo, Ola Aina, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, William Troost-Ekong, Bruno Onyemaechi, Kenneth Omeruo, Ajayi, Bassey, Zaidu Sanusi, Wilfred Ndidi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Ahmed Musa, Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Sadiq Umar, Moses Simon (FC Nantes), Ademola Lookman, Samuel Chukwueze et Victor Boniface.



Guinée équatoriale : Jesus Owono, Manuel Sapunga, Aitor Embela ; Carlos Akapo, Nestor Senra, Esteban Obiang, Saul Coco, Jose Elo, Hugo Buyla, Basilio Ndong, Charles Ondo, Marvin Aneboh ; Federico Bikoro, Alex Balboa, Jose Machin, Santiago Eneme, Jannick Buyla, Pablo Ganet, Federico Nguema ; Edu Salvador, Noe Ela, Josete Miranda, Luisimi Nlavo, Jose Nabil, Emilio Nsue, Oscar Siafa et Salomon Obama



Côte d’Ivoire : Yahia Fofana (Angers, L2), Badra Ali Sangaré, Charles Folly, Serge Aurier, Willy Boly, Ismaël Diallo, Ousmane Diomandé, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfred Singo (Monaco), Amani Lazaré, Idrissa Doumbia, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri, Simon Adingra, Jonathan Bamba, Jérémie Boga (Nice), Oumar Diakité (Reims), Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Karim Konaté, Christian Kouamé, Jean-Philippe Krasso et Nicolas Pépé.



Guinée-Bissau : Jonas Mendes, Fernando Embadje, Ouparine Djoco, Marcelo Djalo, Opa Sangante (Dunkerque, L2), Sori Mané, Fali Candé (Metz), Edgar Ié, Nanu, Houboulang Mendes, Jefferson Encada, Nito Gomes, Dalcio Gomes, Alfa Semedo, Moreto Cassama, Janio Bikel, Carlos Mané, Carlos Gomes, Mama Baldé (Olympique Lyonnais), Zinho Gano, Franculino, Zé Turbo, Mauro Rodrigues, Famana Quizera et Marciano.



Ghana : Richard Ofori, Joseph Wollacott, Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu (Clermont), Denis Odoi, Kingsley Schindler, Gideon Mensah (Auxerre, L2), Hamidu Abdul Fatawu, Nicholas Opoku (Amiens, L2), Daniel Amartey, Mohammed Salisu (AS Monaco), Alexander Djiku, Iddrisu Baba, Elisha Owusu (Auxerre, L2), Salis Abdul Samed (Lens), Richmond Lamptey, Majeed Ashimeru, Mohammed Kudus, André Ayew (Le Havre), Ransford Königsdörffer, Osman Bukari, Joseph Painstil, Jordan Ayew, Ernest Nuamah (OL), Inaki Williams, Antoine Semenyo et Jonathan Sowah.



Cap-Vert : Vozinha, Marcio do Rosa, Dylan Silva, Dylan Tavares (Bastia, L2), Roberto Lopes, Stopira, Diney, Logan Costa (Toulouse), Joao Correia, Steven Moreira, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kenny Rocha, Patrick Andrade, Kevin Pina, Joao Paulo, Cuca, Laros Duarte, Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Djaniny, Willy Semedo, Jovane Cabral, Bebe, Helio Varelan et Bryan Teixeira.



Mozambique : Ernan Siluane, Ivane Urrubal, Fazito, Reinildo, Domingos Macandza, Mexer, Edmilson Dove, Bruno Langa, David Malembana, Ifren Matola, Nene, Amade Momade, Ricardo Guimaraes, Joao Bonde, Shaquille Nangy, Domingues, Alfonso Amade, Geny Catamo, Witi Quembo, Stanley Ratifo, Clesio Bauque, Gildo Vilanculos et Lau King.



Egypte : M. El Shenawy, A. El Shenawy, Abou Gabal, Sobhi, Hegazy, Abdel Moneim, Ali Jabr, Jalal, Sami, Hany, Kamal, Fattouh, Hamdi, Fathi, Ashour, Elneny, Attia, Zizo, Koka, Hamada, Salah, Fathi, Trezeguet, Marmoush, M. Mohamed (Nantes), Kahraba et Kouka.



Sénégal : Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw (Clermont), Youssouf Sabaly, Krepin Diatta (Monaco), Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Formose Mendy (Lorient), Niakhaté Ndiaye (Troyes, Ligue 2), Abdoulaye Seck, Fodé Ballo-Touré, Ismail Jakobs (AS Monaco), Lamine Camara (Metz), Pape Sarr, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy (RC Lens), Pape Gueye (OM), Pathé Ciss, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Habib Diallo, Iliman Ndiaye (OM), Ismaïla Sarr (OM), Sadio Mané et Boulaye Dia.



Cameroun : André Onana, Fabrice Ondoa (Nîmes, National), Devis Epassy, Simon Ngapandouetnbu (OM), Malcolm Bokele (Bordeaux, L2), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Oumar Gonzalez, Harold Moukoudi, Junior Tchamadeu, Enzo Tchato (Montpellier), Nouhou Tolo, Christopher Wooh (Rennes), Darlin Yongwa (Lorient), Leonel Ateba, Wilfried Douala, Ben Eliott, Wilfried Douala, Olivier Kemen, Olivier Ntcham, André-Frank Zambo-Anguissa, Vincent Aboubakar, Frank Magri (Toulouse), François Mughe (OM), Pemi Moumbagna, Clinton Njie, Georges-Kévin Nkoudou et Karl Toko-Ekambi.



Guinée : Aly Keita, Moussa Camara, Ibrahim Koné, Antoine Conte, Ibrahima Diakité (Reims), Issiaga Sylla (Montpellier), Sékou Sylla, Mouctar Diakhaby, Julien Janvier, Saidou Sow (Strasbourg), Mohamed Camara, Amadou Diawara, Seydouba Cissé, Aguibou Camara, Naby Keita, Aboudoulaye Touré (Le Havre), Mory Konaté, Ilaix Moriba, Karim Cissé (Saint-Etienne, L2), François Kamano, Morgan Guilavogui (Lens), Serhou Guirassy, Mohamed Bayo (Le Havre), José Kanté et Facinet Conte (Bastia, L2).



Algérie : Anthony Mandrea (Caen, Ligue 2), Raïs Mbolhi, Oussama Benbot, Youcef Atal (Nice), Kévin Guitoun (FC Metz), Rayan Aït-Nouri, Yasser Larouci, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougaï, Ramy Bensebaïni, Ahmed Touba, Zineddine Belaïd, Nabil Bentaleb (LOSC), Sofiane Feghouli, Houssem Aouar, Farès Chaïbi, Ramiz Zerrouki, Hicham Boudaoui (OGC Nice), Ismaël Bennacer, Riyad Mahrez, Adam Ounas (Lille), Mohammed Amoura, Amine Gouiri (Stade Rennais), Youcef Belaïli, Baghdad Bounedjah et Islam Slimani



Mauritanie : Babacar Niasse (Guingamp, L2), Babacar Diop, Namori Diaw, Lamine Ba, Mohamed Dellah Yali, El Hassen Houeibib, Nouh Mohamed El Abd, Bakary N’Diaye, Khadim Diaw, Aly Abeid, Ibrahima Keita, Guessouma Fofana, Mouhsine Bouddha, Oumar Ngom (Pau, L2), Omaré Gassama (Châteauroux, N1), Bakari Camara (FC Villefranche, N1), Sidi Ahmed Mohamed El Abd, El Hadji Ba, Abdallahi Mahmoud, Hemeya Tanji, Aboubakar Kamara, Souleymane Anne, Aboubakary Koita, Pape Ibnou Ba (Concarneau, L2), Souleymane Doukara, Idrissa Thiam et Amar Sidi Bouna.



Burkina Faso : Hervé Koffi, Hilel Konaté (Châteauroux, N1), Kilian Nikiema, Sébastien Tou, Issa Kaboré, Steeve Yago, Issoufou Dayo, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Adamo Nagalo, Abdoul Razack Guiebre, Valentin Nouma, Blati Touré, Adama Guira, Dramane Salou, Ismahila Ouedraogo, Sacha Bansé (Valenciennes, L2), Gustavo Sangaré (Quevilly-Rouen Métropole, L2), Stéphane Aziz Ky, Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mamady Bangré (Toulouse), Djibril Ouattara, Hassane Bandé, Mohamed Konaté, Fessal Tapsoba et Cédric Badolo.



Angola : Adilson Neblu, Aldo Monteiro Kadu, Signori Antonio Dominique, Augusto Carneiro, Eddie Afonso, Joaquim Balanga, Jonathan Buatu (Valenciennes, L2), Nurio Furtuna, Kialonda Gaspar, Loide Augusto, Alfredo Ribeiro, Bruno Paz, Benedito Mukendi, Keliano Manuel, Valdomiro Estrela, Cristovao Mabululu, Ambrozini Zini, Joao Milson, Gelson Dala, Jérémie Bela (Clermont Foot), M'Bala Nzola et Zito Luvumbo.



Namibie : Lloydt Kazapua, Kamaijanda Ndisiro, Edward Maova, Ananias Gebhardt, Ryan Nyambe, Riaan Hanamub, Erasmus Ikeinge, Kennedy Amutenya, Denzil Haoseb, Charles Hambira, Aprocious Petrus, Ivan Kamberipa, Lubeni Haukongo, Ngero Katua, Romeo Kasume, Marcel Papama, Petrus Shitembi, Prins Tjiueza, Uetuuru Kambato, Wendell Rudath, Absalom Iimbondi, Erastus Kulula, Edmar Kamatuka, Peter Shalulile, Deon Hotto, Joslin Kamatuka, Bethuel Muzeu et Junior Petrus.



Afrique du Sud : Ricardo Goss, Veli Mothwa, Ronwen Williams, Grant Kekana, Terrence Mashego, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Mothobi Mvala, Sydney Mobbie, Nkosinathi Sibisi, Siyanda Xulu, Thapelo Maseko, Teboho Mokoena, Thapelo Morena, Jayden Adams, Thabang Monare, Sphephelo Sithole, Zakhele Lepasa, Evidence Makgopa, Oswin Appollis, Mihlali Mayambela, Percy Tau et Themba Zwane.



Tunisie : Aymen Dahmene, Bechir Ben Said, Mouez Hassen ; Montassar Talbi (Lorient), Yassine Meriah, Alaa Ghram, Oussema Hadadi, Hamza Jelassi, Wajdi Kechrida, Yan Valéry (Angers, L2), Ali Maaloul, Ali Abdi (Caen, L2), Ellyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Bilal Laidouni, Anis Ben Slimane, Hamza Rafia, Houssem Tka, Mohamed Belhadj Mahmoud, Youssef Msakni, Elias Achouri, Sayfallah Ltaief, Bassem Srarfi, Naim Sliti, Haythem Jouini, Taha Yassine Khenissi et Mortadha Ben Ouanes.



Maroc : Yassine Bounou, Munir Mohamedi, El Mehdhi Benabid, Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui, Yahya Attiat Allah, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Yunis Abdelhamid (Reims), Chadi Riad, Abdel Abqar, Mohamed Chibi, Amir Richardson (Reims), Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Selim Amallah, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi (OM), Ismael Saibari, Amine Harit (OM), Hakim Ziyech, Amine Adli, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Tarik Tissoudali, Youssef En-Nesyri et Ayoub El Kaabi.



République démocratique du Congo : Lionel Mpasi (Rodez, L2), Dimitry Bertaud (Montpellier), Baggio Siadi, Gédéon Kalulu (Lorient), Brian Bayeye, Chancel Mbemba (Olympique de Marseille), Rocky Bushiri, Henock Inonga, Dylan Batubinsika (Saint-Etienne, L2), Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy (Nantes), Edo Kayembe, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Gael Kakuta (Amiens, L2), Grady Diangana, Theo Bogonda, Silas Mvumpa, Meshack Elia, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Yoane Wissa et Simon Banza.



Zambie : Toaster Nsabata, Lawrence Mulenga, Francis Mwansa, Benedict Chepeshi, Stopila Sunzu, Gift Mphande, Changa Chaiwa, Dominic Chanda, Rodrick Kabwe, Zephaniah Phiri, Tandi Mwape, Frankie Musonda, Kings Kangwa, Clatous Chama, Benson Sakala, Emmanuel Banda, Rally Bwalya, Golden Mafwenta, Lubambo Musonda, Frederick Mulambia, Kelvin Kampumbu, Kelvin Kampamba, Fashion Sakala, Lameck Banda, Kennedy Musonda, Edward Chilfuya et Patson Daka

Alors que la Côte d'Ivoire organise la 34ème édition de la CAN, six stades du pays seront mobilisés pour l'occasion : le stade Alassane Ouattara d’Abidjan (60 000 places/sud-est du pays), qui accueillera notamment le match d’ouverture - Côte d’Ivoire - Guinée-Bissau samedi 13 janvier à 21 heures - et la finale dimanche 11 février à 21 heures, le stade Félix-Houphouët-Boigny, à Abidjan (45 000 places), le stade de la Paix à Bouaké (40 000 places), le stade Charles-Konan-Banny à Yamoussoukro (20 000 places), le stade Amadou Gon Coulibaly, à Korhogo (20 000 places), et enfin le stade Laurent Pokou à San-Pédro (20 000 places).