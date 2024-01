Mercato : Le Real Madrid écœure le boss du PSG et oublie Mbappé !

Arnaud De Kanel

Durant la dernière Coupe du monde au Qatar, un jeune joueur avait tapé dans l’œil de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG avait en effet déclaré sa flamme à Jude Bellingham, alors épatant avec l’équipe d’Angleterre. Il avait alors fait part de son intérêt pour le recruter mais c’est finalement le Real Madrid qui a mis la main sur le joyau. Et depuis qu’il est arrivé, Bellingham fait oublier la déception des madrilènes suite au nouvel échec dans le dossier Kylian Mbappé.

Tout le monde ne parle que de lui depuis le début de la saison. Acheté pour plus de 100M€ par le Real Madrid, Jude Bellingham ne cesse d’impressionner et il a mis Madrid à ses pieds. Le milieu de terrain est ultra décisif et il remplit un rôle de superstar qui était initialement réservé à Kylian Mbappé avant que le Français ne prenne la décision de rester au PSG. Une belle vengeance pour les Merengue qui, en plus d’avoir recruté un excellent joueur, ont écœuré Nasser Al-Khelaïfi qui rêvait de le signer au PSG.

Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre, le retour de Zidane est possible ? https://t.co/fASHdvh6Pz pic.twitter.com/1rBlPCH8ix — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Al-Khelaïfi grand fan de Bellingham

Le président du club de la capitale était littéralement tombé sous le charme durant la dernière Coupe du monde. Dans un entretien accordé à Sky Sports , il avait même avoué son envie de le recruter. « Bellingham ? Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi. La suite de l’histoire on la connait, Bellingham a préféré rejoindre le Real Madrid et pour le moment, c’est une réussite totale.

Bellingham fait mieux que Ronaldo, Mbappé passe aux oubliettes

Le milieu de terrain anglais affole les compteurs depuis sa signature. Jude Bellingham porte le Real Madrid et il compte déjà 17 buts et 5 passes décisives en 21 matchs disputés à la mi-saison. Un bilan exceptionnel et même meilleur que celui de Cristiano Ronaldo lors de sa première année dans la capitale espagnole. De quoi faire oublier un certain Kylian Mbappé…