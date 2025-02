Transfert XXL validé, la tactique étonnante du PSG

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG a enregistré une arrivée en attaque avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. L’été prochain, le club de la capitale pourrait encore faire venir un nouveau joueur offensif, l’ancien coéquipier du Géorgien : Victor Osimhen. Les dirigeants parisiens seraient prêts à payer son imposante clause libératoire, mais avec un paiement en plusieurs fois.

Le PSG est dans la forme de sa vie en ce moment. Rien ne semble résister au club de la capitale, notamment le Stade Briochin qui s’est très sévèrement incliné 7-0 mercredi soir. Il faut dire que Luis Enrique peut compter sur des attaquants qui ont retrouvé leur efficacité, mais également sur une recrue de choix arrivée lors du mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia voulait à tout prix rejoindre le PSG

Déjà l’été dernier, le PSG voulait recruter Khvicha Kvaratskhelia. À ce moment-là, c’est le Napoli qui avait dit non et le Géorgien avait donc dû prendre son mal en patience. Finalement, le transfert est intervenu cet hiver, puisque le Napoli a cédé face à l’offre d’environ 70M€ du club de la capitale. De son côté, l’attaquant a lui fait le forcing, car il voulait à tout prix rejoindre le champion de France et ainsi passer un stade dans sa carrière.

Le PSG veut Osimhen mais…

Dans les prochains mois, le PSG pourrait de nouveau se servir à Naples en recrutant un ancien coéquipier de Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations de TEAMTALK, le club de la capitale serait d’accord pour payer la clause libératoire de Victor Osimhen, d’un montant de 75M€, qu’il juge comme un prix équitable. Toutefois, les dirigeants parisiens souhaiteraient pouvoir payer cette somme en plusieurs fois, comme cela serait déjà le cas pour le Géorgien. Reste à voir si Naples acceptera alors une nouvelle fois ce genre de procédé. En tout cas, ce qui est certain, c’est que la formation italienne cherchera à se débarrasser l’été prochain du buteur, qui est actuellement prêté du côté de Galatasaray. Affaire à suivre…