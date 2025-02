Surprise, une légende du PSG en grand danger ?

Axel Cornic

Véritable figure du premier cycle de QSI au Paris Saint-Germain, Thiago Motta s’est reconverti en entraineur avec un certain succès du côté de Bologna. L’été dernier, il a franchi un palier en remplaçant Massimiliano Allegri à la Juventus, mais rien ne va comme prévu et les médias en Italie parlent déjà d’un possible limogeage.

Avant que Luis Enrique ne mette d’accord tout le monde, certains voyaient plutôt un ancien du PSG s’asseoir sur le banc. Il faut dire que Thiago Motta a montré de très belles choses en sa jeune carrière d’entraineur, notamment avec Bologna. Mais l’été dernier il n’a pas posé ses valises à Paris, puisqu’il a signé du côté de la Juventus.

Thiago Motta menacé en Italie ?

Si sur le plan tactique son travail a été salué, avec un changement radical de cap après plusieurs années du très pragmatique Massimiliano Allegri, sur le plan sportif les choses vont beaucoup moins bien. Et la situation s’est compliquée récemment avec une élimination de la Juventus en Ligue des Champions puis en Coppa Italia, en seulement une semaine !

La réponse de la Juventus

Ce mercredi, plusieurs médias dont La Gazzetta dello Sport ont ainsi annoncé que la Juventus songerait déjà à se séparer de l’ancien du PSG ! Mais interrogé par Sky Sport Italia, le directeur sportif a tenu à démentir ces rumeurs. « Il n’y a aucune discussion concernant Thiago Motta » a déclaré Cristiano Giuntoli. « Nous sommes convaincus par le projet entamé l’été dernier avec lui ».