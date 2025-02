F1 - Ferrari : Hamilton, l'énorme révolution

Arnaud De Kanel

Ce mercredi, sur le circuit de Sakhir, un événement marquant a attiré tous les regards lors des essais de pré-saison : Lewis Hamilton est apparu pour la première fois au volant d’une Ferrari. Après des années de succès sous la bannière de Mercedes, le septuple champion du monde arbore désormais le rouge emblématique de la Scuderia où il a déjà apporté de nombreuses modifications comme a pu le constater Oliver Bearman.

La planète Formule 1 était secouée par une annonce retentissante l'an dernier : Lewis Hamilton quittait Mercedes pour rejoindre Ferrari. Une décision historique qui a marqué la fin d’une ère et ouvert un nouveau chapitre pour le septuple champion du monde. Après une ultime saison sous les couleurs de la firme à l’étoile en 2024, le Britannique s’apprête désormais à relever son plus grand défi : ramener la Scuderia au sommet. À quelques jours du premier Grand Prix de la saison en Australie, tous les regards sont tournés vers Sakhir, où les pilotes effectuent leurs derniers essais hivernaux. Et c’est dans ce décor que les pilotes ont pu découvrir Hamilton au volant de sa nouvelle monoplace. Oliver Bearman a d'ailleurs aperçu des changements sur cette dernière.

«Il a déplacé quelques éléments»

« J’ai vu quelques choses intéressantes. Tout d’abord, Lewis dans la Ferrari, c’était vraiment cool. Et voir à quel point il a changé le volant, par exemple, est quelque chose qui a attiré mon attention. Sur son volant Mercedes, c’était le bouton DRS, sur le Ferrari, c’est le neutre. Il a déplacé quelques éléments juste pour conserver des choses. Mais quand on change, même moi, quand je suis allé chez Haas, le simple fait de déplacer des éléments par rapport à ce à quoi on est habitué est important. J’imagine qu’après plus de 10 ans dans la même voiture, on prend des habitudes », a constaté le pilote Haas dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le Britannique s'y attendait.

«Une chose intéressante»

« Je savais qu’il changerait quelques éléments sur le volant. Cela arrive chaque année, et je suis passé ici surtout pour voir les changements qu’il a apportés. Tout comme moi, j’ai apporté quelques modifications au volant chez Haas. Oui, c’est juste une chose intéressante, et je suis un peu un nerd de ce côté-là », a ajouté Oliver Bearman.