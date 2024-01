Mercato - OM : Longoria a bouclé un grand retour !

Arnaud De Kanel

Suite au départ de Javier Ribalta, Pablo Longoria cherchait un nouveau bras droit pour s’occuper de la partie football. Le président de l’OM s’est donc orienté vers Mehdi Benatia, l’ancien défenseur formé au club phocéen. Un retour aux sources pour le Marocain qui a dû mettre en suspens ses activités d’agent.

Le 30 novembre dernier, l'OM a annoncé la nomination de Medhi Benatia en tant que conseiller sportif. Ancien défenseur central marocain, formé au club phocéen mais n'ayant pas évolué en tant que professionnel, il revient ainsi aux sources dans un rôle administratif pour soutenir Pablo Longoria dans la gestion de l'équipe et du mercato. Benatia jouera un rôle important, lui qui est devenu agent depuis sa retraite. Jeudi dernier, Pablo Longoria a d’ailleurs livré quelques précisions sur son rôle.

Mercato - OM : Au Brésil, ils sont à fond pour ce transfert à Marseille https://t.co/kOXL7SsbH5 pic.twitter.com/JsNA6MRQQO — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

«Pour un joueur, ce n'est pas la même chose d'entendre quelque chose de Gattuso et Benatia que de Longoria»

« Les fonctions de Mehdi sont très importantes, il est différent de Javier. Il entre dans l'évolution des gens en contact de la nouvelle génération. De plus en plus l'ancienne génération est très importante pour donner la direction à un groupe de jeunes joueurs. Pour un joueur, ce n'est pas la même chose d'entendre quelque chose de Gattuso et Benatia que de Longoria », a confié le président de l’OM. Il assure que son nouveau bras droit aura son mot à dire sur le recrutement.

«Il a un rôle très important à jouer»