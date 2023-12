Mercato - OM : Benatia défie l'OL pour un joli transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM s'active en coulisses. Il faut dire que le club phocéen a bien l'intention de renforcer son effectif qui devrait être sérieusement amoindri durant la CAN. Dans cette optique, plusieurs pistes sont d'ores-et-déjà à l'étude et il semblerait que Medhi Benatia ait notamment relancé celle menant à Nadiem Amiri. Mais l'OL devrait un sérieux rival pour le club phocéen.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes dans quelques jours, et l'OM devrait être l'un des clubs les plus actifs. Et pour cause, Gennaro Gattuso risque de voir partir plusieurs joueurs à la CAN dont Azzedine Ounahi, Amine Harit, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore Chancel Mbemba et Pape Gueye. Des joueurs dont il faudra compenser l'absence durant le mercato. Medhi Benatia, nouveau conseiller sportif de l'OM, est donc déjà à l'action en coulisses et aurait identifié une piste en Bundesliga.

L'OM relance la piste Amiri...

En effet, selon les informations de BILD , l'OM s'intéresserait à Nadiem Amiri. L'été dernier, le club phocéen s'était déjà renseigné concernant la situation du milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Un transfert à 7M€ était même à l'étude, mais ce dossier à capoter. Et Amiri sort d'une première partie de saison très décevante avec son club. Et pour cause, il n'a disputé que des bouts de matches pour un total de 14 minutes en 7 apparitions en Bundesliga. L'Allemand est donc clairement un joueur secondaire aux yeux de Xabi Alonso, et la situation a peu de chances d'évoluer compte tenu des résultats impressionnants du Bayer Leverkusen, leader du championnat allemand.

... mais devra défier l'OL dans ce dossier