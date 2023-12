Mercato - ASSE : Une candidature étonnante proposée

Thibault Morlain

Laurent Batlles remercié, l’ASSE a décidé de faire confiance à Olivier Dall’Oglio. Ce dernier a signé jusqu’à la fin de la saison avec les Verts, tout en disposant d’une année supplémentaire. Va-t-il alors s’installer sur le long terme à Saint-Etienne ? Le poste d’entraîneur de l’ASSE est en tout cas convoité et un candidat a fait part de son intérêt pour venir aider le club historique du football français.

Cela faisait un moment que l’épée de Damoclès était au-dessus de la tête de Laurent Batlles et l’accumulation des défaites de l’ASSE aura eu raison de son poste. Les Verts ont donc changé d’entraîneur et c’est désormais Olivier Dall’Oglio qui est aux commandes dans le Forez. Va-t-il réussir à relancer la machine à l’ASSE ? Rendez-vous pour la seconde partie de saison, qui devrait d’ailleurs influencer son avenir à Saint-Etienne. Alors que Dall’Oglio a signé que jusqu’en juin 2024, un nouvel entraîneur pourrait débarquer et il y a des intéressés…



« Je peux les aider »

A 51 ans, Christophe Gamel entraîneur aujourd’hui en Australie, au Macarthur FC, le club de Valère Germain. Toutefois, il ne dirait pas non pour travailler à nouveau en France, lui qui a déjà officié au PSG avec les féminines. Et dans un entretien accordé à Foot-National , il a notamment interpellé l’ASSE : « Est-ce un objectif pour moi de coacher en Ligue 2 ou en National ? J’aurais bien aimé avoir ma chance dans des clubs historiques du paysage du football français comme Sochaux, Le Mans, Dijon ou Valenciennes. Par contre, Bordeaux et Saint-Etienne attendent des profils d’un autre standard, ils prennent souvent des anciens joueurs mais je sais que je peux les aider ».

« J’espère qu’un jour j’aurai ma chance »