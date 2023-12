Mercato - PSG : Le danger est identifié pour ce nouveau crack au Brésil

Alexis Brunet

Le PSG devrait annoncer dans les prochains jours l'arrivée de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo. Ce sont deux cracks brésiliens évoluant respectivement au poste de défenseur et comme milieu de terrain. Mais le club de la capitale pourrait bien boucler le transfert d'un nouveau phénomène auriverde en la personne d'Estevão Willian. Attention toutefois à la concurrence pour le PSG.

Le PSG va faire des paris pour son mercato hivernal. Le club de la capitale devrait, sauf revirement de situation, annoncer prochainement les recrutements de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Les deux joueurs sont jeunes, 20 et 18 ans, et ne possèdent pas une très grande expérience au haut niveau. Pourtant, le champion de France aura besoin qu'ils soient opérationnels très vite, car les grandes échéances arrivent rapidement.

Le PSG piste Estevão Willian

En plus de Beraldo et Moscardo, le PSG pourrait attirer un autre crack brésilien dans ses filets. D'après les informations du journaliste Ekrem Konur, le champion de France aurait entamé des négociations dans le but de faire signer Estevão Willian. Ce dernier est encore plus jeune que ses compatriotes puisqu'il n'a que 16 ans. C'est un ailier droit évoluant au club de Palmeiras dans son pays natal.

La concurrence est rude

Comme souvent avec les jeunes Brésiliens talentueux, plusieurs clubs s'intéressent rapidement à ces profils. C'est encore le cas pour Estevão Willian puisque Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United et Chelsea suivraient aussi avec attention le jeune prodige.