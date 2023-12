Mercato - PSG : Riolo se lâche sur le pari à 40M€ de Paris

La rédaction

Alors que le mercato hivernal n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, le PSG aurait déjà bouclé les transferts de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, en provenance du Brésil, pour un montant total d'environ 40M€. Mais seront-ils prêts à se plonger directement dans le bain ? Daniel Riolo a son avis sur la question.

Une chose est sûre, le PSG n'a pas traîné cet hiver. Alors que la fenêtre de transfert hivernale n'ouvrira que dans quelques jours, le club de la capitale aurait déjà verrouillé les venues de deux nouveaux éléments contre une somme totale d'environ 40M€ : le jeune milieu défensif brésilien des Corinthians Gabriel Moscardo (18 ans) et son compatriote en défense centrale Lucas Beraldo (20 ans), depuis Sao Paulo.

« On ne les connaît pas »

Dans l' After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est exprimé sur ces deux nouvelles recrues du PSG, confiant alors. « On ne les connaît pas. C'est toujours pareil, ils sont jeunes, il faut qu'ils s'adaptent, ils vont finir leur formation , a-t-il confié . Avec Luis Enrique c'est plutôt positif parce que je pense qu'il fait progresser les jeunes joueurs donc, à moins que ceux qui les ont observés se soient trompés, on va dire qu'on est confiant. Mais seront-ils opérationnels tout de suite ? On ne sait pas. Et est-ce qu'ils viennent pour l'être tout de suite ? Je ne crois pas non plus à moins d'une énorme surprise » .

