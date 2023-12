Mercato - PSG : Un accord est confirmé pour ce phénomène

Alexis Brunet

Rien n'est encore officiel mais cela devrait l'être dans les prochains jours. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont sur le point de s'engager avec le PSG. Un accord a même été confirmé par le club de la capitale pour le milieu de terrain brésilien de 18 ans. Il faut maintenant que les deux joueurs se rendent à Paris et passent leur visite médicale.

Encore une fois le PSG va prendre une consonance brésilienne cet hiver. Marquinhos, dernier auriverde du vestiaire parisien, va ainsi bientôt être rejoint par deux compatriotes. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont sur le point de rejoindre le club de la capitale. Cela devrait être officiel dans les prochains jours.

Un accord est confirmé pour Moscardo

Mardi, le célèbre journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano annonçait qu'un accord avait été trouvé pour Gabriel Moscardo. Cela a été validé ce mercredi par L'Équipe qui déclare que le PSG a confirmé qu'un accord avait été trouvé entre les deux clubs. Le champion de France devrait débourser environ 20M€ pour s'offrir les services du milieu de terrain de 18 ans.

Mercato - PSG : Transfert à 20M€, la mèche est vendue pour ce retour attendu https://t.co/kwAQdEF2Dk pic.twitter.com/7cSqk1vvpN — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Mercato terminé pour le PSG ?