Mercato - PSG : Un accord est trouvé pour ce crack

Alexis Brunet

Cet hiver le PSG va très probablement recruter Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, deux jeunes talents brésiliens. Mais le club de la capitale s'était aussi montré intéressé par Claudio Echeverri milieu de terrain argentin de 17 ans. Malheureusement pour le champion de France, ce dernier se dirigerait vers Manchester City qui serait sur le point de se mettre d'accord avec River Plate.

Depuis plusieurs semaines le PSG a identifié deux besoins sur le mercato hivernal. Le club de la capitale voudrait recruter un milieu de terrain, ainsi qu'un défenseur. Les dirigeants parisiens auraient trouvé ces deux profils, puisque selon le journaliste Fabrizio Romano, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo seraient sur le point de s'engager avec le PSG.

Le PSG a mis la main sur deux cracks brésiliens

Lucas Beraldo viendra aider la défense du PSG, handicapée par les retours tardifs de blessure de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes. Il devrait coûter 20M€ à Paris. Gabriel Moscardo lui viendra apporter un peu plus de concurrence au milieu de terrain parisien, qui est d'autant plus souvent miné par les blessures. Le club de la capitale aurait déboursé 20M€ plus 2M€ d'éventuels bonus pour s'offrir ses services.

Le PSG va louper Echeverri