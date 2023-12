Mercato : Un entraîneur recale le PSG et l’OM et justifie son choix

Thibault Morlain

Après avoir tout gagné sur le banc de River Plate, Marcelo Gallardo a décidé de continuer sa carrière d’entraîneur du côté de l’Arabie Saoudite. Aujourd’hui aux commandes d’Al-Ittihad, le club de Karim Benzema, l’Argentin était cependant courtisé par plusieurs clubs européens au cours des derniers mois. Le nom de Gallardo avait notamment circulé du côté du PSG et de l’OM. Le technicien de 47 ans a finalement décliné ces propositions et s’est expliqué.

Passé par la Ligue 1 durant sa carrière de joueur, notamment au PSG et à l’AS Monaco, Marcelo Gallardo n’a pas été oublié dans le championnat de France. Ainsi, alors que l’Argentin est désormais entraîneur, on avait parlé de lui pour venir s’asseoir sur le banc du PSG ou encore de l’OM ces derniers mois. Excellent lorsqu’il était à River Plate, Gallardo avait donc une belle cote en France, mais El Muneco a finalement opté pour l’Arabie Saoudite. Et le voilà aujourd’hui sur le banc d’Al-Ittihad.

« J’ai voulu tester autre chose »

Dans des propos accordés à So Foot , Marcelo Gallardo a été interrogé sur son choix de snober le PSG et l’OM pour au final aller en Arabie Saoudite. Le désormais entraîneur d’Al-Ittihad a alors confié : « J’ai voulu tester autre chose. Par exemple : comment mêler cet effectif de joueurs locaux et de stars internationales avec la passion et l’émotion des Argentins ».

« Je suis quelqu’un de curieux »