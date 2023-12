Mercato - OM : Il quitte Marseille et met déjà tout le monde d’accord

Hugo Chirossel

Après y avoir passé deux saisons, Mattéo Guendouzi a quitté l’OM l’été dernier pour prendre la direction de la Lazio Rome, où il est prêté avec option d’achat. Si les Biancocelesti ont raté leur première partie de saison en Serie A, le milieu de terrain âgé de 24 ans semble en tout cas déjà faire l’unanimité.

L’été dernier, l’OM a décidé de se séparer de plusieurs joueurs importants de son effectif. En ce sens, Alexis Sanchez et Dimitri Payet ont quitté Marseille, tout comme Mattéo Guendouzi. Ce dernier a été prêté avec option d’achat à la Lazio Rome, où il est en train de s’imposer comme un élément incontournable.

Premier but pour Guendouzi à la Lazio

Seulement neuvième de Serie A, mais qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, la Lazio Rome s’est imposée sur la pelouse d’Empoli vendredi (0-2) et Mattéo Guendouzi était une nouvelle fois titulaire. Une rencontre au cours de laquelle l’ancien joueur de l’OM a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

« Il fait partie des joueurs irremplaçables »