Mercato - PSG : Une offre «monstrueuse» est révélée pour cette star !

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a sorti le chéquier concernant le poste de numéro 9, avec les arrivées pour 170M€ de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Mais avant de réaliser ces transferts, le club parisien s’était fortement intéressé à Victor Osimhen. Si l’attaquant nigérian a récemment prolongé à Naples, l’agent du joueur de 24 ans a révélé que des offres gigantesques étaient arrivées sur la table cet été.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait fait de la venue d’un avant-centre de calibre mondial une priorité. Avant de jeter son dévolu sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le club de la capitale s’était positionné sur des profils tels que celui d’Harry Kane, de Dusan Valhovic, ou encore sur celui de Victor Osimhen.

Le PSG a rapidement abandonné la piste menant à Victor Osimhen

Finalement resté à Naples, le meilleur buteur de la Serie A la saison passée (26 buts) a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec les champions d’Italie en titre. Assorti d’une clause libératoire de 130M€, ce nouveau bail pourrait garantir un futur transfert pour Victor Osimhen, alors que le PSG avait été refroidi par l’indemnité de transfert du Nigérian l’été dernier. A ce propos, l’agent du joueur s’est exprimé sur le mercato mouvementé qu’avait connu son poulain il y a quelques mois.

« L'été dernier, beaucoup d'offres sont arrivées, même monstrueuses »