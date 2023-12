Mercato - PSG : Une offre de 30M€ va partir pour ce crack ?

Benjamin Labrousse

Désormais mené par l’œil attentif de son conseiller sportif Luis Campos, le PSG est très concerné par le recrutement de jeunes talents. Phénoménal lors de la dernière Coupe du Monde U17, l’Argentin Claudio Echeverri intéresserait ainsi le club parisien. Mais si ce dernier avait fait de l’œil au FC Barcelone, c’est bien Manchester City qui pourrait rafler la mise pour 30M€.

Ces derniers jours, le PSG aurait bouclé le transfert de deux grands talents brésiliens. Ainsi, Lucas Beraldo (20 ans, São Paulo) et Gabriel Moscardo (18 ans, Corinthians) vont prochainement rallier la formation de Luis Enrique. Mais outre ces deux joueurs, le PSG a également lorgné un crack en provenance d’Argentine.

Mercato - PSG : Déjà une bonne nouvelle pour le prochain transfert https://t.co/tAU2BflWvU pic.twitter.com/g9iaLwpbt5 — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Le PSG et le Barça suivent ce crack argentin

Selon les dernières indiscrétions de 90Min , le PSG ferait partie des clubs intéressés par le prodige de River Plate Claudio Echeverri. Auteur d’une Coupe du Monde U17 très aboutie en novembre dernier, le milieu offensif de 17 ans attise les convoitises de cadors européens comme le FC Barcelone, ou encore de Manchester City. Au sortir du mondial U17, le joueur de River Plate avait d’ailleurs déclaré vouloir évoluer au Barça comme l’avait fait son idole Lionel Messi : « J'aimerais jouer pour Barcelone, à part River, parce que je suis un grand fan de Messi et que je l'ai toujours regardé jouer pour Barcelone ». De plus, l'Argentin avait assuré sur son avenir à River Plate : « Je ne vais pas renouveler, je continuerai encore six mois ou un an et ensuite, nous verrons ce qui se passe ».

City proche de boucler l’arrivée de Claudio Echeverri