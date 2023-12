Mercato - PSG : Transfert à 95M€, c’est un échec

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, le PSG a chamboulé son secteur offensif, en s’appuyant notamment sur le transfert de Randal Kolo Muani, bouclé dans les derniers instants du mercato pour quasiment 95M€. Devenu le troisième joueur le plus cher de l’histoire du PSG derrière Neymar et Kylian Mbappé, l’international français a toutefois réalisé une première partie de saison très éloignée des attentes suscitées par son transfert.

L'été dernier, le PSG s'est montré très actif pour renforcer son secteur offensif. Après les départs de Neymar et Lionel Messi, l'effectif parisien a été chamboulé, avec notamment les arrivées d'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Marco Asensio, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani. Ce dernier a d'ailleurs débarqué dans les ultimes instants du mercato pour quasiment 95M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Un investissement qu'il peine à justifier.

Mercato - PSG : 20M€ lâchés, la première recrue hivernale est annoncée https://t.co/XnNwubBfNl pic.twitter.com/j0n6jX9nZu — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Kolo Muani en difficulté avec le PSG

En effet, depuis son arrivée, Randal Kolo Muani n'a inscrit que 4 buts en Ligue 1, ce qui est très insuffisant compte tenu de l'investissement consenti par le PSG. D'abord en concurrence avec Gonçalo Ramos pour le poste d'avant-centre, l'international français a été décalé sur un côté en fin d'année, à l'image de son match sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Une rencontre qui a d'ailleurs symbolisé les problèmes de Randal Kolo Muani depuis le début de saison. Très maladroit, l'ancien Nantais inquiète même Daniel Riolo.

«Il y a vraiment un problème Kolo Muani»