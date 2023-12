Mercato - PSG : Le coup de théâtre est confirmé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d’hiver ouvrira ses portes dans quelques jours et alors que la tendance a longtemps été au recrutement d’un latéral gauche du côté du PSG, la situation a évolué. Comme révélé par le10sport.com, le club de la capitale ne recrutera pas à ce poste, pourrait tout de même voir débarquer une recrue dans un autre secteur de jeu.

Alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier, Luis Enrique ouvrait récemment la porte à des renforts. « Nous sommes toujours ouverts à améliorer notre effectif, c'est notre objectif. Depuis le directeur sportif Luis Campos jusqu’à moi en tant qu'entraîneur, il faut toujours améliorer l’effectif. On est ouvert à ce que cela se fasse, il est possible que certains viennent comme il est possible que personne ne vienne, que plusieurs viennent. On est toujours ouverts », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Pas de latéral gauche au PSG cet hiver

Cependant, alors que l'arrivée d'un latéral gauche a longtemps été évoquée, le PSG ne se renforcera pas à ce poste. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos ne travaille pas sur l'arrivée d'un latéral gauche au mois de janvier. En attendant le retour de Nuno Mendes, Luis Enrique s'appuiera sur Lucas Hernandez et Nordi Mukiele. Mais cela ne signifie pas pour autant que le PSG sera inactif cet hiver.

Deux cracks brésiliens en approche ?