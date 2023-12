Mercato - PSG : Le mercato idéal serait…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

À quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver, le PSG ne devrait pas être le club le plus actif en Ligue 1. Néanmoins, la première partie de saison a mis en lumière des lacunes dans certains secteurs de jeu comme le milieu de terrain ou encore la défense. Par conséquent, le PSG pourrait bien rester à l’affût de certaines opportunités sur le marché bien que le recrutement dépendra également du retour des blessés. Analyse.

« Je ne sais pas, il y a encore quelques semaines devant nous, on va voir . » Après la qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi laissait planer le doute concernant les ambitions du club de la capitale sur le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne recrutera pas de latéral, mais pourrait toutefois se renforcer dans d'autres secteurs de jeu.

Quel mercato pour le PSG ?

Notamment au milieu de terrain ? C'est probablement le secteur de jeu qui semble le moins bien fourni sur le plan quantitatif, mais surtout le plus inexpérimenté avec Warren Zaïre-Emery (17 ans), Manuel Ugarte (22 ans), Vitinha (23 ans) voire Lee Kang-In (22 ans). Par conséquent, l'arrivée d'un milieu de terrain expérimenté pourrait apporter de la sérénité à ce poste. Mais cela dépendra essentiellement de la durée de l'absence de Fabian Ruiz. Enfin, selon la date de retour de Presnel Kimpembe, le PSG pourrait également se mettre en quête d'un défenseur central.

Luis Enrique ouvre la porte à des recrues